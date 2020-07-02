Украина заявила в ОБСЕ, что Россия сосредоточила на границе три группы войск для возможного наступления

2 июля, 2020, 18:28

Вблизи границы с Украиной РФ создала три межвидовых группировки, способных проводить внезапные наступательные действия с ограниченными целями на территории нашего государства

Об этом заявил начальник Главного управления международного сотрудничества и верификации ВСУ генерал-лейтенант Леонид Голопатюк во время онлайн-заседания Форума сотрудничества по безопасности ОБСЕ, сообщает Укринформ.

"По состоянию на сегодня вблизи границы с Украиной уже созданы три межвидовых группировки, которые способны без объявления мобилизации и при минимальных подготовительных мероприятиях проводить внезапные наступательные действия на территории Украины", - заявил Голопатюк.

Генерал указал на то, что РФ продолжает наращивать группировку войск у границы Украины.

"В частности, осуществляется активное формирование новых воинских частей (соединений и объединений) и реорганизация существующих военных формирований с целью наращивания их боевого потенциала. В настоящее время вдоль государственной границы Украины развернуты 28 батальонно-тактических групп. В настоящее время завершается формирование трех новых объединений - двух армий и армейского корпуса, которые в течение 2020-2021 года планируют приобрести полную оперативную готовность", - заявил он.

В наземном компоненте создана 20-я общевойсковая армия в составе 3-й мотострелковой дивизии и 144-й мотострелковой дивизии. При этом на вооружении находятся оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) "Искандер".

На Юго-Западном стратегическом направлении создана 8-я общевойсковая (ударная) армия в составе 150-й мотострелковой дивизии, 20-й отдельной мотострелковой бригады и оперативно подчиненных 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов. В округе и армии предусмотрено создание ракетных бригад ОТРК "Искандер".

"В целом численность наземной группировки ВС РФ вдоль границы Украины составляет около 87 тыс. военнослужащих, до 1100 единиц танков, до 2600 боевых бронированных машин, до 1100 артиллерийских систем, до 360 ракетных систем залпового огня, 18 оперативно-тактических ракетных комплексов", - сообщил Голопатюк делегациям стран-участниц ОБСЕ.

В воздушном компоненте продолжается перевооружение на современные и модернизированные образцы (самолеты Су-30СМ, Су-35С, Су-34, Су-25см3, МиГ-31к с гиперзвуковым комплексом "Кинжал" и вертолеты различных модификаций).

"В целом на базовых аэродромах вблизи Государственной границы Украины базируется около 330 боевых самолетов и 230 вертолетов", - отметил начальник Главного управления международного сотрудничества и верификации ВСУ.