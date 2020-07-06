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Espreso.tvОбществоАпелляционный суд перенес слушания по Антоненко из-за неготовности прокуроров к заседанию

Апелляционный суд перенес слушания по Антоненко из-за неготовности прокуроров к заседанию


фото: Сергій Мазур
6 июля Киевский апелляционный суд перенес слушания по делу Андрея Антоненко на 9 июля

Об этом сообщил общественный активист Сергей Мазур в Telegram.

"Апелляцию перенесли уже в третий раз. Прокуроры снова "не готовы" к заседанию", - отметил активист.

"Суд, посовещавшись на месте, постановил: отложить рассмотрение дела на 16 часов 9 июля", - заявил судья.

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Апелляционный суд Киева назначил повторное заседание на 9 июля в 16:00.
  • Отметим, 6 июля, во время очередного рассмотрения апелляции защиты Андрея Антоненко в Киевском апелляционном суде, журналистов заставили писать ходатайство о присутствии на заседании, однако все равно не допустили в зал суда
  • Напомним, это третий раз Апелляционный суд города Киева переносит рассмотрение дела. Так, 15 июня апелляцию на решение судьи Печерского суда о продлении содержания под стражей Антоненко перенесли на 6 июля из-за того, что прокуроры не доставили материалы дела в суд за 2 недели.
  • 25 мая Печерский районный суд оставил под стражей подозреваемого по делу об убийстве Павла Шеремета Андрея Антоненко до 23 июля

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