"Я считаю себя военнопленным в собственной стране". Андрей Антоненко рассказал, как к нему подсаживают провокаторов и не дают лечиться

5 июля, 2020, 14:08

Украинский военный, певец, музыкант и композитор Андрей Антоненко (Riffmaster), который считается одним из подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, через адвокатов ответил на вопросы журналистов об условиях его содержания под стражей

Ответы Антоненко приводит НеделяМатериалы , передает Еспресо.TV .

"Содержат меня в изоляторе временного содержания на Косогорном переулке на Подоле (в Киеве - ред.). Условия, конечно, не домашние. Но сносно. Сейчас сижу в камере с соседом. Раньше, бывало, сидел сам", - отмечает он.

При этом соседи по камере в Антоненко, по его собственным словам, иногда случаются довольно необычные.

"Подсаживали разных людей. Например, один был с литературой о нацистах: какая-то книга Геббельса и другого немецкого генерала. Был еще один человек, который рассказывал, как у него нашли гранаты. Но в тюрьме совпадений не бывает. Вы же помните историю о "захвате величием арийской расы"? Хотя я родом из еврейского региона и мой род идет от польских евреев. Поэтому, конечно, я "еще тот нацист", да ", - рассказывает Андрей.

Физического давления он не чувствует, чего нельзя сказать о давлении психологическом. Как и об отказе в полном объеме необходимого лечения.

"О давления, то прямого физического не было. Но был психологический. Например, мне запрещали теплые вещи. Запрещали стричься. Бриться. Не предоставляли медицинской помощи, когда болели зубы (сейчас, кстати, также не предоставляют). Не разрешали свиданий", - говорится в его рассказе.

Пользуясь случаем, Антоненко благодарит всех за всестороннюю поддержку и помощь. Особенно - Силам спецопераций ВСУ, чьим военнослужащим он до сих пор есть, и их командующему генерал-лейтенанту Игорю Луневу, который лично публично выступал с заявлением по поводу его непричентости к совершению покушения на Шеремета.

Нынешнюю же дело Шеремета, как и свое задержание - а также взятие под стражу Юлии Кузьменко и Яны Дугарь - он считает сфальсифицированным с применением "методов российских приспешников".

Напомним, Кузьменко и Антоненко, которые более 200 дней находятся в СИЗО по делу Шеремета, имеют осложнения со здоровьем .

4 июля в Киеве и Львове сотни людей с лозунгом "Хватит лжи!" вышли в поддержку Юлии Кузьменко, Андрея Антоненко и Яны Дугарь.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb