Убийство Шеремета: материалы дела не могут доставить в суд уже две недели, - адвокаты

15 июня, 2020, 18:01

Заседание по апелляционной жалобе на постановление следственного судьи Печерского районного суда, которым подозреваемому в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко продлили срок содержания под стражей, перенесли

Об этом говорится на странице Free Riff в Facebook.

"Заседание по апелляционной жалобе на постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева, которым Андрею Антоненко продлили срок содержания под стражей, закончилось, не начавшись. Материалы дела в суд не могут доставить уже две недели", - говорится в сообщении.

Следующее судебное заседание должно состояться 6 июля в 16:15.

Отметим, Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко находятся в СИЗО с 12 декабря.

Печерский районный суд Киева 25 мая оставил под стражей подозреваемого по делу об убийстве Павла Шеремета Андрея Антоненко до 23 июля

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