Дело Шеремета: журналистов не пустили на рассмотрение апелляции по Антоненко
Об этом сообщила репортер Валерия Павленко в Facebook.
"Издевательство над работой СМИ в Апелляционном суде Киева. Сначала требовали ходатайство, чтобы присутствовать в зале суда. Мы предоставили. Кто онлайн, кто письменно. Впрочем судья этого во внимание не принял и попросил всех журналистов покинуть помещение", - рассказала Павленко.
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Она отметила, что было предложение оставить операторов в зале суда для съемки процесса, которое не было удовлетворено.
Также, по словам журналистки, судьи отказались комментировать, чем отличаются дела Шеремета и Стерненко.
"Напомню, что к Стерненко телеканалы пустили при аккредитации. Чем запрос не аккредитация?" - отметила Павленко.
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