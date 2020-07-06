Дело Шеремета: журналистов не пустили на рассмотрение апелляции по Антоненко

6 июля, 2020, 17:30

6 июля, во время очередного рассмотрения апелляции защиты Андрея Антоненко в Киевском апелляционном суде, журналистов заставили писать ходатайство о присутствии на заседании, однако все равно не допустили в зал суда

Об этом сообщила репортер Валерия Павленко в Facebook.

"Издевательство над работой СМИ в Апелляционном суде Киева. Сначала требовали ходатайство, чтобы присутствовать в зале суда. Мы предоставили. Кто онлайн, кто письменно. Впрочем судья этого во внимание не принял и попросил всех журналистов покинуть помещение", - рассказала Павленко.

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Она отметила, что было предложение оставить операторов в зале суда для съемки процесса, которое не было удовлетворено.

Также, по словам журналистки, судьи отказались комментировать, чем отличаются дела Шеремета и Стерненко.

"Напомню, что к Стерненко телеканалы пустили при аккредитации. Чем запрос не аккредитация?" - отметила Павленко.

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