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Espreso.tvОбществоДело Шеремета: журналистов не пустили на рассмотрение апелляции по Антоненко

Дело Шеремета: журналистов не пустили на рассмотрение апелляции по Антоненко


фото: rbc.ua
6 июля, во время очередного рассмотрения апелляции защиты Андрея Антоненко в Киевском апелляционном суде, журналистов заставили писать ходатайство о присутствии на заседании, однако все равно не допустили в зал суда

Об этом сообщила репортер Валерия Павленко в Facebook.

"Издевательство над работой СМИ в Апелляционном суде Киева. Сначала требовали ходатайство, чтобы присутствовать в зале суда. Мы предоставили. Кто онлайн, кто письменно. Впрочем судья этого во внимание не принял и попросил всех журналистов покинуть помещение", - рассказала Павленко.

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Она отметила, что было предложение оставить операторов в зале суда для съемки процесса, которое не было удовлетворено.

Также, по словам журналистки, судьи отказались комментировать, чем отличаются дела Шеремета и Стерненко.

"Напомню, что к Стерненко телеканалы пустили при аккредитации. Чем запрос не аккредитация?" - отметила Павленко.

 

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