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Espreso.tvОбществоЗеленская выздоровела от COVID-19

Зеленская выздоровела от COVID-19


фото: president.gov.ua
Первая леди Елена Зеленская оправилась от коронавируса и выписалась из больницы

Об этом сообщили в Офисе президента.

"Первая леди Украины Елена Зеленская оправилась от коронавирусной инфекции COVID-19 и сегодня выписалась из больницы", - говорится в сообщении.

Там добавили, что она чувствует себя хорошо.

"Преодолев COVID-19, Зеленская все же нуждается в продолжении лечения от вызванной им двусторонней пневмонии и будет проходить его дома", - сообщили в ОП.

 

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