Зеленская выздоровела от COVID-19
3 июля, 2020, 17:54
Первая леди Елена Зеленская оправилась от коронавируса и выписалась из больницы
Об этом сообщили в Офисе президента.
"Первая леди Украины Елена Зеленская оправилась от коронавирусной инфекции COVID-19 и сегодня выписалась из больницы", - говорится в сообщении.
Там добавили, что она чувствует себя хорошо.
"Преодолев COVID-19, Зеленская все же нуждается в продолжении лечения от вызванной им двусторонней пневмонии и будет проходить его дома", - сообщили в ОП.
- Напомним, 12 июня первая леди Елена Зеленская получила положительный результат теста на коронавирус.
- Впоследствии, жену президента Елену Зеленскую госпитализировали в больницу в Киеве.
- 18 июня сообщалось, что супруга президента Украины Елена Зеленская продолжает лечение в стационаре киевской больнице, пока течение болезни соответствует пневмонии средней степени тяжести .
- В ОПУ рассказали о состоянии больной COVID-19 Зеленская.
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