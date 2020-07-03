Зеленская выздоровела от COVID-19

3 июля, 2020, 17:54

Первая леди Елена Зеленская оправилась от коронавируса и выписалась из больницы

Об этом сообщили в Офисе президента.

"Первая леди Украины Елена Зеленская оправилась от коронавирусной инфекции COVID-19 и сегодня выписалась из больницы", - говорится в сообщении.

Там добавили, что она чувствует себя хорошо.

"Преодолев COVID-19, Зеленская все же нуждается в продолжении лечения от вызванной им двусторонней пневмонии и будет проходить его дома", - сообщили в ОП.