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Espreso.tvОбществоЖену Зеленского госпитализировали, диагноз - двусторонняя пневмония

Жену Зеленского госпитализировали, диагноз - двусторонняя пневмония

Жену президента Елену Зеленскую госпитализировали в больницу в Киеве

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

На прошлой неделе после ПЦР-обследование у нее был обнаружен коронавирус.

Сейчас диагноз Зеленской: COVID-19. Внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести. В дотации кислорода она не нуждается. Состояние стабильное.

Жена президента находится в изоляции, под наблюдением врачей. Проведенные очередные ПЦР-тесты на COVID-19 Владимира Зеленского и детей показали отрицательный результат.

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