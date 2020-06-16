Жену Зеленского госпитализировали, диагноз - двусторонняя пневмония

16 июня, 2020, 10:03

Жену президента Елену Зеленскую госпитализировали в больницу в Киеве

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

На прошлой неделе после ПЦР-обследование у нее был обнаружен коронавирус.

Сейчас диагноз Зеленской: COVID-19. Внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести. В дотации кислорода она не нуждается. Состояние стабильное.

Жена президента находится в изоляции, под наблюдением врачей. Проведенные очередные ПЦР-тесты на COVID-19 Владимира Зеленского и детей показали отрицательный результат.