Сейчас у жены Зеленского пневмония средней степени тяжести, - ОПУ

18 июня, 2020, 14:39

Супруга президента Украины Елена Зеленская продолжает лечение в стационаре киевской больнице, пока течение болезни соответствует пневмонии средней степени тяжести

Об этом сообщает пресс-служба ОПГ в Telegram .

Как известно, на прошлой неделе после ПЦР-обследования у первой леди был обнаружен коронавирус и установлен диагноз внегоспитальной двусторонней полисегментарной пневмонии.

"Сейчас течение болезни соответствует пневмонии средней степени тяжести. Дыхательная недостаточность - 0. Дотации кислорода не нуждается. Состояние Елены Зеленской стабильное", - говорится в сообщении.

Супруга президента проходит антибактериальную терапию, находится в изоляции, под наблюдением врачей.

Владимир Зеленский и дети здоровы, будут сдавать очередные ПЦР-тесты завтра.

Напомним, 12 июня первая леди Елена Зеленская получила положительный результат теста на коронавирус.

Впоследствии, жену президента Елену Зеленскую госпитализировали в больницу в Киеве.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb