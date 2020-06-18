Сейчас у жены Зеленского пневмония средней степени тяжести, - ОПУ
Об этом сообщает пресс-служба ОПГ в Telegram .
Как известно, на прошлой неделе после ПЦР-обследования у первой леди был обнаружен коронавирус и установлен диагноз внегоспитальной двусторонней полисегментарной пневмонии.
"Сейчас течение болезни соответствует пневмонии средней степени тяжести. Дыхательная недостаточность - 0. Дотации кислорода не нуждается. Состояние Елены Зеленской стабильное", - говорится в сообщении.
Супруга президента проходит антибактериальную терапию, находится в изоляции, под наблюдением врачей.
Владимир Зеленский и дети здоровы, будут сдавать очередные ПЦР-тесты завтра.
- Напомним, 12 июня первая леди Елена Зеленская получила положительный результат теста на коронавирус.
- Впоследствии, жену президента Елену Зеленскую госпитализировали в больницу в Киеве.
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