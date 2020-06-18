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Espreso.tvОбществоСейчас у жены Зеленского пневмония средней степени тяжести, - ОПУ

Сейчас у жены Зеленского пневмония средней степени тяжести, - ОПУ

Супруга президента Украины Елена Зеленская продолжает лечение в стационаре киевской больнице, пока течение болезни соответствует пневмонии средней степени тяжести

Об этом сообщает пресс-служба ОПГ в Telegram .

Как известно, на прошлой неделе после ПЦР-обследования у первой леди был обнаружен коронавирус и установлен диагноз внегоспитальной двусторонней полисегментарной пневмонии.

"Сейчас течение болезни соответствует пневмонии средней степени тяжести. Дыхательная недостаточность - 0. Дотации кислорода не нуждается. Состояние Елены Зеленской стабильное", - говорится в сообщении.

Супруга президента проходит антибактериальную терапию, находится в изоляции, под наблюдением врачей.

Владимир Зеленский и дети здоровы, будут сдавать очередные ПЦР-тесты завтра.

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