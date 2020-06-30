"Чувствует себя лучше и постепенно выздоравливает": в ОПУ рассказали о состоянии больной COVID-19 Зеленской
30 июня, 2020, 18:17
Супруга президента Украины Елена Зеленская продолжает лечение от COVID-19 и вызванной им двусторонней полисегментарной пневмонии, сейчас она чувствует себя лучше и постепенно выздоравливает
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Отмечается, что Елена Зеленская продолжает лечение от COVID-19 и вызванной им двусторонней полисегментарной пневмонии в стационарном отделении киевской больницы.
"Первая леди чувствует себя лучше и постепенно выздоравливает, но все еще продолжает антибактериальную терапию и находится в изоляции под наблюдением врачей", - говорится в сообщении.
- Напомним, 12 июня первая леди Елена Зеленская получила положительный результат теста на коронавирус.
- Впоследствии, жену президента Елену Зеленская госпитализировали в больницу в Киеве.
- 18 июня сообщалось, что супруга президента Украины Елена Зеленская продолжает лечение в стационаре киевской больнице, пока течение болезни соответствует пневмонии средней степени тяжести.
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