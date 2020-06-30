"Чувствует себя лучше и постепенно выздоравливает": в ОПУ рассказали о состоянии больной COVID-19 Зеленской

30 июня, 2020, 18:17

Супруга президента Украины Елена Зеленская продолжает лечение от COVID-19 и вызванной им двусторонней полисегментарной пневмонии, сейчас она чувствует себя лучше и постепенно выздоравливает

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что Елена Зеленская продолжает лечение от COVID-19 и вызванной им двусторонней полисегментарной пневмонии в стационарном отделении киевской больницы.

"Первая леди чувствует себя лучше и постепенно выздоравливает, но все еще продолжает антибактериальную терапию и находится в изоляции под наблюдением врачей", - говорится в сообщении.

Напомним, 12 июня первая леди Елена Зеленская получила положительный результат теста на коронавирус.

Впоследствии, жену президента Елену Зеленская госпитализировали в больницу в Киеве.

18 июня сообщалось, что супруга президента Украины Елена Зеленская продолжает лечение в стационаре киевской больнице, пока течение болезни соответствует пневмонии средней степени тяжести.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine