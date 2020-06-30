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Espreso.tvОбщество"Чувствует себя лучше и постепенно выздоравливает": в ОПУ рассказали о состоянии больной COVID-19 Зеленской

"Чувствует себя лучше и постепенно выздоравливает": в ОПУ рассказали о состоянии больной COVID-19 Зеленской


фото: president.gov.ua
Супруга президента Украины Елена Зеленская продолжает лечение от COVID-19 и вызванной им двусторонней полисегментарной пневмонии, сейчас она чувствует себя лучше и постепенно выздоравливает

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что Елена Зеленская продолжает лечение от COVID-19 и вызванной им двусторонней полисегментарной пневмонии в стационарном отделении киевской больницы.

"Первая леди чувствует себя лучше и постепенно выздоравливает, но все еще продолжает антибактериальную терапию и находится в изоляции под наблюдением врачей", - говорится в сообщении.

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