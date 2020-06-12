У жены Зеленского подтвердили COVID-19
12 июня, 2020, 14:04
Первая леди Елена Зеленская получила положительный результат теста на коронавирус
Об этом сообщил Офис президента.
Супруга президента Елена Зеленская получила положительный результат теста на COVID-19.
"При этом у первой леди нет никаких симптомов болезни. Зеленская находится на амбулаторном лечении, изолированно от других членов семьи", - говорится в сообщении.
Президент Зеленский и дети также прошли тест, их результаты отрицательные.
"Во время рабочих встреч первая леди постоянно придерживалась правил карантина, а также регулярно проходила тестирование на COVID-19. Результаты предыдущего теста, сделанного в начале июня, были негативные", - пишут в ОП
Читайте также
-
-
9 июня, 2020 Битва за входной билет. Смысл бунта
-
-
-
9 июня, 2020 Виталий Портников: Переселенцы ничего не изменят
Читайте также
-
9 июня, 2020 Битва за входной билет. Смысл бунта
-
-