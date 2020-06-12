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Espreso.tvОбществоУ жены Зеленского подтвердили COVID-19

У жены Зеленского подтвердили COVID-19


фото: president.gov.ua
Первая леди Елена Зеленская получила положительный результат теста на коронавирус

Об этом сообщил Офис президента.

Супруга президента Елена Зеленская получила положительный результат теста на COVID-19.

"При этом у первой леди нет никаких симптомов болезни. Зеленская находится на амбулаторном лечении, изолированно от других членов семьи", - говорится в сообщении.

Президент Зеленский и дети также прошли тест, их результаты отрицательные.

"Во время рабочих встреч первая леди постоянно придерживалась правил карантина, а также регулярно проходила тестирование на COVID-19. Результаты предыдущего теста, сделанного в начале июня, были негативные", - пишут в ОП

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