У жены Зеленского подтвердили COVID-19

12 июня, 2020, 14:04

Первая леди Елена Зеленская получила положительный результат теста на коронавирус

Об этом сообщил Офис президента.

Супруга президента Елена Зеленская получила положительный результат теста на COVID-19.

"При этом у первой леди нет никаких симптомов болезни. Зеленская находится на амбулаторном лечении, изолированно от других членов семьи", - говорится в сообщении.

Президент Зеленский и дети также прошли тест, их результаты отрицательные.

"Во время рабочих встреч первая леди постоянно придерживалась правил карантина, а также регулярно проходила тестирование на COVID-19. Результаты предыдущего теста, сделанного в начале июня, были негативные", - пишут в ОП