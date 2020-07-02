В Совете НБУ оценили риск срыва программы МВФ из-за отставки Смолия

2 июля, 2020, 20:39

В Совете Национального банка заявили, что ВР, скорее всего, поддержит отставку главы Нацбанка Якова Смолия, однако риски срыва программы МВФ минимальны

Об этом в сообщил член Совета Нацбанка Виталий Шапран, передает Укринформ.

"Думаю, что голоса за отставку Якова Смолия в парламенте найдутся. МВФ внимательно следит за ситуацией, и Совет НБУ проводит регулярные консультации с Фондом по вопросу как отставки Смолия, так и замены или продления полномочий одного из членов правления НБУ. Могу сказать, что наши кредиторы хорошо осведомлены о том, что происходит. И, насколько мне известно, ни Совет НБУ, ни другие руководящие подразделения НБУ никаких информационных преград перед МВФ не ставят. Поэтому, я думаю, что риски срыва программы МВФ минимальны. И сейчас мы делаем все для того, чтобы их еще больше минимизировать", - подчеркнул Шапран.

Член Совета НБУ отметил, что в отношении инвестиций в ОВГЗ и евробонды, то скорее всего инвесторы отреагируют на отставку главы Нацбанка.

"Не все из них понимают, что НБУ это довольно мощная организация, где есть определенная институциональная память и последовательность действий. Но думаю, что небольшое снижение цен на наши облигации будет носить сверхкраткосрочный характер и только привлечет к Украине внимание инвесторов. Более долговременное влияние смены председателя уже будет зависеть от преемника и того, как он будет прислушиваться к Совету НБУ. Совет уже не раз выходил с инициативой усилить роль НБУ на вторичном рынке ОВГЗ, очевидно, что это будет приветствоваться иностранными инвесторами", - добавил Шапран.

Напомним, 1 июля председатель НБУ Яков Смолий подал в отставку, объяснив свое решение систематическим политическим давлением.

Зеленский внес в Раду проект постановления об увольнении Смолия.

Финансовый комитет Рады одобрил проект постановления об увольнении Якова Смолия с должности главы Нацбанка.

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