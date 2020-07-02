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Espreso.tvОбществоCмолия может заменить руководитель "Укргазбанка" Шевченко - Железняк

Cмолия может заменить руководитель "Укргазбанка" Шевченко - Железняк

Глава правления Укргазбанка Кирилл Шевченко может стать кандидатом на пост главы НБУ, считает заместитель комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк ( "Голос" )

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Железняк предполагает рассмотрение кандидатуры Шевченко в случае принятия отставки нынешнего главы банка Якова Смолия.

Ранее советник руководителя Офиса президента по банковским вопросам Виктория Страхова заявила, что "рынки переварят" заявление об отставке Смолия и "вернутся на круги своя".

"Я уверена, если отставка Якова Васильевича будет принята, на смену придет профессионал, который будет воспринят и профессиональным и международным сообществом", - написала она в Facebook.

Читайте также: Отставка Смолия: Офис президента обещает дальнейшую "независимость и профессионализм НБУ"

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  • Ранее финкомитета Рады поддержал проект постановления об оценке деятельности главы НБУ Смолия, инициированный нардепом "слугой" Александром Дубинским.
  • Послы стран Большой семерки напомнили властям Украины о необходимости независимости Нацбанка.
  • 1 июля глава НБУ Яков Смолий подал в отставку, объяснив свое решение систематическим политическим давлением.
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