Cмолия может заменить руководитель "Укргазбанка" Шевченко - Железняк
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Железняк предполагает рассмотрение кандидатуры Шевченко в случае принятия отставки нынешнего главы банка Якова Смолия.
Ранее советник руководителя Офиса президента по банковским вопросам Виктория Страхова заявила, что "рынки переварят" заявление об отставке Смолия и "вернутся на круги своя".
"Я уверена, если отставка Якова Васильевича будет принята, на смену придет профессионал, который будет воспринят и профессиональным и международным сообществом", - написала она в Facebook.
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- Ранее финкомитета Рады поддержал проект постановления об оценке деятельности главы НБУ Смолия, инициированный нардепом "слугой" Александром Дубинским.
- Послы стран Большой семерки напомнили властям Украины о необходимости независимости Нацбанка.
- 1 июля глава НБУ Яков Смолий подал в отставку, объяснив свое решение систематическим политическим давлением.
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