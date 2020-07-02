Cмолия может заменить руководитель "Укргазбанка" Шевченко - Железняк

2 июля, 2020, 07:34

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Железняк предполагает рассмотрение кандидатуры Шевченко в случае принятия отставки нынешнего главы банка Якова Смолия.

Ранее советник руководителя Офиса президента по банковским вопросам Виктория Страхова заявила, что "рынки переварят" заявление об отставке Смолия и "вернутся на круги своя".

"Я уверена, если отставка Якова Васильевича будет принята, на смену придет профессионал, который будет воспринят и профессиональным и международным сообществом", - написала она в Facebook.

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