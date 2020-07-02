Отставка Смолия: Офис президента обещает дальнейшую "независимость и профессионализм НБУ"

2 июля, 2020, 07:17

В Офисе президента высказались по поводу заявления об отставке главы правления Нацбанка Якова Смолия

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Нашим безусловным приоритетом остается обеспечение независимости Национального банка Украины, что неоднократно отмечал президент. Правление НБУ будет продолжать свою деятельность на принципах независимости и профессионализма", - говорится в сообщении.

Как добавили в Офисе президента, Национальный банк совместно с правительством должны продолжать реализацию взвешенной монетарной и фискальной политик.

"Подчеркиваем, что дискуссии о деятельности Национального банка Украины должны базироваться исключительно на принципах профессионализма и должны быть лишены политической окраски, которая может оказать негативное влияние на институциональную способность и независимость НБУ", - резюмировали в ОПУ.

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