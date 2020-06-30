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Espreso.tvОбществоВозвращение России в G7 пока невозможно, - посол Великобритании

Возвращение России в G7 пока невозможно, - посол Великобритании


фото: reuters
В Великобритании считают, что заявления России по Второй мировой войне являются тестом для международного сообщества

Об этом посол Великобритании Мелинда Симмонс заявила в интервью РБК-Украина.

Она рассказала, что из-за коронавируса появилась мысль, что Россию нужно вернуть в G7. Впрочем, премьер-министр Борис Джонсон заявил, что этого не произойдет и это не является причиной, что бы простить агрессию на востоке Украины или незаконную аннексию Крыма.

"Вы сами исключили себя из G7 подобного рода поведением. Прекратите такое поведение, тогда мы можем говорить о " большую семерке "и о санкциях. Но пока вы не выполните свою роль в Минских соглашениях, пока вы не прекратите агрессию против Украины, такие варианты не рассматриваются ", - заявила посол.

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп заявил о намерении пригласить Россию на предстоящий саммит  G7 в Вашингтоне, при этом он не исключает возвращения РФ к этому формату.

Против возвращения России к G7 сразу же выступили в Британии , заявив, что будут всячески блокировать этот процесс.

Против идеи Трампа также выступил премьер Канады Джастин Трюдо , который напомнил, что Россия была исключена из "Большой семерки" из-за аннексии украинского Крыма.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозепп боррелий заявил, что достаточных оснований для возвращения России в G7 нет.

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