Объединили дела относительно назначения Семочко и ВРП: Венедиктова объяснила вызов Порошенко в качестве подозреваемого

30 июня, 2020, 17:46

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова уверяет, что подозрение пятому президенту Петру Порошенко было составлено и сообщено о нем в соответствии с действующим законодательством

Об этом она сообщила в видеообращении.

"10 июня было сообщено о подозрении способом, предусмотренным УПК Украины и уполномоченным на это прокурором. Вчера, в очередной раз информационное пространство всколыхнули очередные заявления по этому поводу. Чтобы избежать каких-либо манипуляций, объясняю те аспекты, которые живо обсуждаются в обществе", - сказала она.

По ее словам, в мае 2019 года внесены сведения в ЕРДР, по телефону с последними цифрами 753, об уголовном правонарушении по назначению членов Высшего совета правосудия, а в ноябре в ЕРДР внесены сведения, по телефону с последними цифрами 1732 - о незаконном назначении первого заместителя службы внешней разведки.

"При каденции бывшего Генпрокурора, 3 марта 2020 года уголовных производства 753 (при назначении членов ВРП) и 1732 (относительно назначения Первого заместителя СВР) объединены в одно производство, которому ЕРДР автоматически присвоело первичный номер с последними цифрами 753. В ходе расследования эпизод относительно Высшего совета правосудия следователем был закрыт, а номер остался прежним - 753 ", - добавила Венедиктова.

Она пояснила, что 10 июня 2020 года она подписала:

1. Сообщение о подозрении

2. Постановление, которым поручено сообщить о подозрении

3. Доверенность сообщить о подозрении

В сообщении о подозрении есть ссылка на ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41, ч. 4 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины. В постановлении, которым поручено сообщить о подозрении, указано, кроме перечисленных статей, также и статьи 109, 367 и 382 УК Украины. В поручении указанные ст. 367 ст. ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41, ч. 4 ст. 426-1 УК Украины.

"Поскольку постановление в описательной части содержит ссылки на все статьи, по которым уголовное производство расследовалось, в том числе и закрытые, а поручение содержало квалификацию по конкретному эпизоду, в котором вынесено уведомление о подозрении", - сказала она.