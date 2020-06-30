Объединили дела относительно назначения Семочко и ВРП: Венедиктова объяснила вызов Порошенко в качестве подозреваемого
Об этом она сообщила в видеообращении.
"10 июня было сообщено о подозрении способом, предусмотренным УПК Украины и уполномоченным на это прокурором. Вчера, в очередной раз информационное пространство всколыхнули очередные заявления по этому поводу. Чтобы избежать каких-либо манипуляций, объясняю те аспекты, которые живо обсуждаются в обществе", - сказала она.
По ее словам, в мае 2019 года внесены сведения в ЕРДР, по телефону с последними цифрами 753, об уголовном правонарушении по назначению членов Высшего совета правосудия, а в ноябре в ЕРДР внесены сведения, по телефону с последними цифрами 1732 - о незаконном назначении первого заместителя службы внешней разведки.
"При каденции бывшего Генпрокурора, 3 марта 2020 года уголовных производства 753 (при назначении членов ВРП) и 1732 (относительно назначения Первого заместителя СВР) объединены в одно производство, которому ЕРДР автоматически присвоело первичный номер с последними цифрами 753. В ходе расследования эпизод относительно Высшего совета правосудия следователем был закрыт, а номер остался прежним - 753 ", - добавила Венедиктова.
Она пояснила, что 10 июня 2020 года она подписала:
1. Сообщение о подозрении
2. Постановление, которым поручено сообщить о подозрении
3. Доверенность сообщить о подозрении
В сообщении о подозрении есть ссылка на ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41, ч. 4 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины. В постановлении, которым поручено сообщить о подозрении, указано, кроме перечисленных статей, также и статьи 109, 367 и 382 УК Украины. В поручении указанные ст. 367 ст. ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41, ч. 4 ст. 426-1 УК Украины.
"Поскольку постановление в описательной части содержит ссылки на все статьи, по которым уголовное производство расследовалось, в том числе и закрытые, а поручение содержало квалификацию по конкретному эпизоду, в котором вынесено уведомление о подозрении", - сказала она.
- Напомним, 10 июня в Государственном бюро расследований сообщили об объявлении подозрения пятому президенту Петру Порошенко. В ГБР Порошенко вызвали в качестве свидетеля по делу о незаконном ввозе 43 картин известных художников. Однако, когда Порошенко прибыл, представитель Генпрокуратуры попытался вручить ему подозрение по делу, которое касается назначения заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.
- 18 июня Печерский суд избирал меру пресечения Петру Порошенко в деле о назначении заместителем руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.
- Избрание меры пресечения пятому президенту Петру Порошенко в деле о назначении заместителем руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко отложили до 1 июля.
- Госбюро расследований вызвало пятого президента Петра Порошенко в деле о назначении Высшего совета правосудия как подозреваемого.
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