ГБР вызывает Порошенко в качестве подозреваемого по делу по заявлению Портнова о назначении Высшего совета правосудия

24 июня, 2020, 15:12

Госбюро расследований вызвало пятого президента Петра Порошенко в деле о назначении Высшего совета правосудия

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

"Подозреваемый Порошенко П.А. вызывается на 10:00 30 июня 2020 в Государственное бюро расследований для допроса в качестве подозреваемого", - говорится в сообщении.

ГБР возбудило дело по заявлению бывшего главы Администрации президента Януковича Андрея Портнова совершения преступления пятым президентом Украины. Речь идет об уголовном производстве №62019000000000753, зарегистрированом по факту возможного захвата государственной власти и невыполнение решения суда во время проведения конкурса по отбору кандидатов для осуществления Президентом Украины назначении членов Высшего совета правосудия и назначения членов ВРУ.