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Espreso.tvОбществоГБР вызывает Порошенко в качестве подозреваемого по делу по заявлению Портнова о назначении Высшего совета правосудия

ГБР вызывает Порошенко в качестве подозреваемого по делу по заявлению Портнова о назначении Высшего совета правосудия


фото: ukrinform
Госбюро расследований вызвало пятого президента Петра Порошенко в деле о назначении Высшего совета правосудия

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

"Подозреваемый Порошенко П.А. вызывается на 10:00 30 июня 2020 в Государственное бюро расследований для допроса в качестве подозреваемого", - говорится в сообщении.

ГБР возбудило дело по заявлению бывшего главы Администрации президента Януковича Андрея Портнова совершения преступления пятым президентом Украины. Речь идет об уголовном производстве №62019000000000753, зарегистрированом по факту возможного захвата государственной власти и невыполнение решения суда во время проведения конкурса по отбору кандидатов для осуществления Президентом Украины назначении членов Высшего совета правосудия и назначения членов ВРУ.

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  • Напомним, 10 июня в Государственном бюро расследований сообщили об объявлении подозрения пятом президенту Петру Порошенко. В ГБР Порошенко вызвали в качестве свидетеля по делу о незаконном ввозе 43 картин известных художников. Однако, когда Порошенко прибыл, представитель Генпрокуратуры попытался вручить ему подозрение по делу, которое касается назначения заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.
  • 18 июня Печерский суд избирал меру пресечения Петру Порошенко в деле о назначении заместителем руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.
  • Избрание меры пресечения пятому президенту Петру Порошенко в деле о назначении заместителем руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко отложили до 1 июля .
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