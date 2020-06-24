ГБР вызывает Порошенко в качестве подозреваемого по делу по заявлению Портнова о назначении Высшего совета правосудия
24 июня, 2020, 15:12
Госбюро расследований вызвало пятого президента Петра Порошенко в деле о назначении Высшего совета правосудия
Об этом сообщила пресс-служба ГБР.
"Подозреваемый Порошенко П.А. вызывается на 10:00 30 июня 2020 в Государственное бюро расследований для допроса в качестве подозреваемого", - говорится в сообщении.
ГБР возбудило дело по заявлению бывшего главы Администрации президента Януковича Андрея Портнова совершения преступления пятым президентом Украины. Речь идет об уголовном производстве №62019000000000753, зарегистрированом по факту возможного захвата государственной власти и невыполнение решения суда во время проведения конкурса по отбору кандидатов для осуществления Президентом Украины назначении членов Высшего совета правосудия и назначения членов ВРУ.
- Напомним, 10 июня в Государственном бюро расследований сообщили об объявлении подозрения пятом президенту Петру Порошенко. В ГБР Порошенко вызвали в качестве свидетеля по делу о незаконном ввозе 43 картин известных художников. Однако, когда Порошенко прибыл, представитель Генпрокуратуры попытался вручить ему подозрение по делу, которое касается назначения заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.
- 18 июня Печерский суд избирал меру пресечения Петру Порошенко в деле о назначении заместителем руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.
- Избрание меры пресечения пятому президенту Петру Порошенко в деле о назначении заместителем руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко отложили до 1 июля .
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