Китай окончательно принял спорный закон о нацбезопасности в Гонконге, - СМИ
30 июня, 2020, 10:39
Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей, который осуществляет законодательную власть, принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге
Об этом сообщает газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на источники.
По данным SCMP, закон был одобрен единогласно 162 членами комитета в течение 15 минут после начала заседания. Предполагается, что он вступит в силу 1 июля.
Та же информация появилась и в телерадиовещательной компании RTHK.
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Напомним, в конце мая китайский парламент одобрил новое законодательство о национальной безопасности , которое, по словам главы Госдепа Майкла Помпео, фактически нивелирует автономию Гонконга.
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