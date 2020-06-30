Китай окончательно принял спорный закон о нацбезопасности в Гонконге, - СМИ

30 июня, 2020, 10:39

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей, который осуществляет законодательную власть, принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге

Об этом сообщает газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на источники.

По данным SCMP, закон был одобрен единогласно 162 членами комитета в течение 15 минут после начала заседания. Предполагается, что он вступит в силу 1 июля.

Та же информация появилась и в телерадиовещательной компании RTHK.

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Напомним, в конце мая китайский парламент одобрил новое законодательство о национальной безопасности , которое, по словам главы Госдепа Майкла Помпео, фактически нивелирует автономию Гонконга.