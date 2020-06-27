 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирМакрон принял приглашение Путина посетить его "с полноформатным визитом"

Макрон принял приглашение Путина посетить его "с полноформатным визитом"


фото: Twitter
Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен посетить Россию в ближайшее время

Об этом он написал в субботу, 27 июня 2020 года, в твиттере на следующей день после видеоконференции со своим российским коллегой Владимиром Путиным, передает Еспресо.TV со ссылкой на RFI.

"Диалог доверия, начатый с президентом Путиным в Брегансон, продолжается. Безопасность в Европе, региональные конфликты, климат, в том числе таяние вечной мерзлоты в Арктике. Мы движемся вперед, и я скоро приеду в Россию", - говорится в сообщении руководителя Елисейского дворца .

Дату поездки в администрации французского президента пока не называют. Ранее сообщалось, что Макрон может посетить Россию до конца года, в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Накануне Макрон и Путин провели переговоры по видеосвязи, в которых обсуждалась подготовка встречи пяти лидеров стран - постоянных членов Совбеза ООН, урегулирование российско-украинского вооруженного конфликта, а также ситуация в Ливии и Сирии. По итогам разговора Путин пригласил Макрона посетить Россию "с полноформатным визитом".

Справка

Сейчас Москва и Париж имеют ряд совместных проектов в Африке, в частности, в Ливии.

После свержения режима Муаммара Каддафи в 2011 году и его убийства в Ливии началась борьба за власть между различными группировками и фракциями. В Триполи при поддержке ООН было создано Правительство национального единства во главе с Фаизом Сараджем. Между тем в Тобруке на востоке страны проходят заседания однопалатного парламента, что считает себя настоящей властью и не согласен с политикой Сараджа.

Его соперником является бывший собрат Каддафи, генерал Халифа Хафтар, который пытается захватить Триполи с апреля 2019 года. В конце февраля этого года стороны договорились о режиме прекращения огня, но затем боевые действия возобновились.

По открытым данным, силы Хафтара поддерживают Франция, Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ и Египет.

На стороне правительства в Триполи, в свою очередь, выступают Италия, Турция и Катар.

Присутствие "вагнеровцев" в Ливии подтверждают эксперты ООН.

Как отмечают обозреватели, россияне де-факто выполняют там "грязную" работу в интересах правительств Франции и РФ, а также французских и российских топливных компаний, тогда как Италии существенно помогают силы Эрдогана, в частности, с помощью ударных беспилотников.

По мнению сирийского эксперта Абу-Ибрагима, которое он высказал в эфире Еспресо.TV , в гражданскую войну в Ливии следует смотреть сквозь призму перспектив разработки местных залежей природного газа .

Кроме того, следует отметить, в Париже живет семья спикера Кремля Дмитрия Пескова, а на популярном французском морском курорте Биариц расположены виллы первой жены Путина Людмилы (сейчас - Людмилы Камышовой) и его дочери Екатерины Тихоновой.

  • Как заявила в свою очередь федеральная канцлер Германии Ангела Меркель, Европе следует готовиться к миру без лидерства США, а с Россией следует договариваться относительно Ливии и Сирии.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 июня, 2020 суббота

больше новостей

27 июня, 2020 суббота

26 июня, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать