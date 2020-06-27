Макрон принял приглашение Путина посетить его "с полноформатным визитом"

27 июня, 2020, 19:51

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен посетить Россию в ближайшее время

Об этом он написал в субботу, 27 июня 2020 года, в твиттере на следующей день после видеоконференции со своим российским коллегой Владимиром Путиным, передает Еспресо.TV со ссылкой на RFI.

"Диалог доверия, начатый с президентом Путиным в Брегансон, продолжается. Безопасность в Европе, региональные конфликты, климат, в том числе таяние вечной мерзлоты в Арктике. Мы движемся вперед, и я скоро приеду в Россию", - говорится в сообщении руководителя Елисейского дворца .

Le dialogue de confiance initié avec le Président Poutine à Brégançon se poursuit. Sécurité en Europe, conflits régionaux, climat dont la fonte du permafrost en Arctique. Nous avançons et je me rendrai prochainement en Russie. pic.twitter.com/CHRZDrqR6E - Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 27, 2020

Дату поездки в администрации французского президента пока не называют. Ранее сообщалось, что Макрон может посетить Россию до конца года, в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Накануне Макрон и Путин провели переговоры по видеосвязи, в которых обсуждалась подготовка встречи пяти лидеров стран - постоянных членов Совбеза ООН, урегулирование российско-украинского вооруженного конфликта, а также ситуация в Ливии и Сирии. По итогам разговора Путин пригласил Макрона посетить Россию "с полноформатным визитом".

Справка

Сейчас Москва и Париж имеют ряд совместных проектов в Африке, в частности, в Ливии.

После свержения режима Муаммара Каддафи в 2011 году и его убийства в Ливии началась борьба за власть между различными группировками и фракциями. В Триполи при поддержке ООН было создано Правительство национального единства во главе с Фаизом Сараджем. Между тем в Тобруке на востоке страны проходят заседания однопалатного парламента, что считает себя настоящей властью и не согласен с политикой Сараджа.

Его соперником является бывший собрат Каддафи, генерал Халифа Хафтар, который пытается захватить Триполи с апреля 2019 года. В конце февраля этого года стороны договорились о режиме прекращения огня, но затем боевые действия возобновились.

По открытым данным, силы Хафтара поддерживают Франция, Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ и Египет.

На стороне правительства в Триполи, в свою очередь, выступают Италия, Турция и Катар.

Присутствие "вагнеровцев" в Ливии подтверждают эксперты ООН.

Как отмечают обозреватели, россияне де-факто выполняют там "грязную" работу в интересах правительств Франции и РФ, а также французских и российских топливных компаний, тогда как Италии существенно помогают силы Эрдогана, в частности, с помощью ударных беспилотников.

По мнению сирийского эксперта Абу-Ибрагима, которое он высказал в эфире Еспресо.TV , в гражданскую войну в Ливии следует смотреть сквозь призму перспектив разработки местных залежей природного газа .

Кроме того, следует отметить, в Париже живет семья спикера Кремля Дмитрия Пескова, а на популярном французском морском курорте Биариц расположены виллы первой жены Путина Людмилы (сейчас - Людмилы Камышовой) и его дочери Екатерины Тихоновой.

Как заявила в свою очередь федеральная канцлер Германии Ангела Меркель, Европе следует готовиться к миру без лидерства США, а с Россией следует договариваться относительно Ливии и Сирии.

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