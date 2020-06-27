Европе следует готовиться к миру без лидерства США, а с Россией следует договариваться по Ливии и Сирии, - Меркель

27 июня, 2020, 09:53

Страны Европы должны задуматься над новой реальностью, в которой США могут отказаться от роли мирового лидера, как это было раньше

Об этом федеральная канцлер Германии Ангела Меркель рассказала в обширном интервью шести европейских газет. С ней, в частности, общались журналисты The Guardian (Великобритания), Süddeutsche Zeitung (Германия), Le Monde (Франция), La Vanguardia (Испания), La Stampa (Италия) и Polityka (Польша), передает Еспресо.TV .

Как отметила Меркель, европейцы выросли из понимания того, что Соединенные Штаты стремятся быть мировой державой.

"Если бы США сейчас захотели перестать выполнять эту роль по своей воле, нам бы надо было очень серьезно задуматься над этим", - приводит ее слова The Guardian .

Таким образом Меркель отреагировала на заявление президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа о его готовности сократить американский военный контингент в Германии.

Глава правительства ФРГ подчеркнула, что войска Соединенных Штатов помогают защищать не только Германию и европейскую часть НАТО, но также и американские интересы.

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Что касается Российской Федерации, то Меркель, по ее собственным словам, готова к учету пожеланий Кремля в Ливии и Сирии.

"Есть хорошие причины продолжать конструктивный диалог с Россией. В таких странах, как Сирия и Ливия, государствах, находящихся в непосредственной близости от Европы, стратегическое влияние России огромно. Поэтому я буду продолжать стремиться к сотрудничеству", - пояснила она.

Вместе с тем, Меркель признала, что "гибридная война и методы дестабилизации является моделью поведения России".

Напомним, известный в Германии и Европе журналист, автор книг о путинский режим Борис Райтшустер считает, что как извне, так и внутри страны политической курс Меркель отвечает интересам Владимира Путина .

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