Макрон планирует провести видеовстречу с Путиным, обсудят, в том числе и войну в Украине
26 июня, 2020, 10:23
Президент Франции Эмманюэль Макрон 26 июня проведет видеоконференцию с российским коллегой Владимиром Путиным
Об этом сообщает Радио Свобода.
На повестке дня - вопросы, связанные с пандемией COVID-19, и вопросы безопасности, в частности в отношении Украины.
Макрон считает, что "необходимо разобраться со всеми сложными вопросами" с Россией. Речь идет, в том числе, о прогрессе в кризисной повестке дня, особенно в Украине.
Сообщается, что президенты обсудят конфликты в Сирии, Иране и Ливии, а также сотрудничество в области здравоохранения и окружающей среды", вопросы противодействия международным кибератакам.
- Президент Франции Эммануэль Макрон в апреле заявил, что трое из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН согласны поддержать призыв ООН к глобальному прекращению огня, чтобы мир мог сосредоточиться на пандемии коронавируса. Осталось получить согласие России.
Читайте также
-
22 июня, 2020 Практическая конспирология
-
-
-
-
19 июня, 2020 Удушающее величие