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Espreso.tvОбществоМакрон планирует провести видеовстречу с Путиным, обсудят, в том числе и войну в Украине

Макрон планирует провести видеовстречу с Путиным, обсудят, в том числе и войну в Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон 26 июня проведет видеоконференцию с российским коллегой Владимиром Путиным

Об этом сообщает Радио Свобода.

На повестке дня - вопросы, связанные с пандемией COVID-19, и вопросы безопасности, в частности в отношении Украины.

Макрон считает, что "необходимо разобраться со всеми сложными вопросами" с Россией. Речь идет, в том числе, о прогрессе в кризисной повестке дня, особенно в Украине.

Сообщается, что президенты обсудят конфликты в Сирии, Иране и Ливии, а также сотрудничество в области здравоохранения и окружающей среды", вопросы противодействия международным кибератакам.

  • Президент Франции Эммануэль Макрон в апреле заявил, что трое из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН согласны поддержать призыв ООН к глобальному прекращению огня, чтобы мир мог сосредоточиться на пандемии коронавируса. Осталось получить согласие России.
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