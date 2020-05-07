В отчете ООН впервые подтвердили присутствие российских наемников "Вагнера" в Ливии

7 мая, 2020, 07:37

Эксперты ООН заявили, что наемники из российской "группы Вагнера" поддерживают ливийского командующего Халифа Хафтара в его попытках захватить столицу Триполи

Структура ООН, которая отслеживает соблюдение санкций, отмечает в докладе, что в Ливии находятся от 800 до 1200 россиян, включая снайперов и спецподразделения, сообщает Радио Свобода .

Средства информации США и ранее сообщали о деятельности "вагнеровцев" в Ливии, но впервые их присутствие подтверждено в отчете ООН.

"Вагнер" предоставляет техническую поддержку для ремонта военных машин, участия в боевых операциях и участия в операциях влияния в Ливии, говорится в экспертном отчете, предоставленном Совету безопасности ООН.

Военизированная группа также участвует в более специализированных военных задачах, речь идет о профессиональном контроле ведения артиллерийского огня и радиоэлектронной борьбе.

Более двух десятков рейсов гражданских самолетов между Россией и Восточной Ливией с августа 2018 до августа 2019 были связаны с собственностью «группы Вагнера», говорится в сообщении ООН.

Комиссия ООН определила: «группа Вагнера» находится в Ливии с октября 2018 года. В отчете указано, что лояльные признанному международным сообществом правительству Ливии силы, захватили образцы вооружения, которое использовали представители «группы Вагнера» на востоке Украины и в Сирии.

В документе также сказано, что силы «Вагнера» используют технику, характерную для российских военных. Эксперты ООН выяснили, что большинство наемников группы являются гражданами России, но есть также граждане Беларуси, Молдовы, Сербии и Украины.

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