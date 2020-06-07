Война в Ливии: Египет попытался примирить Хафтара и Сараджа, но бесполезно

7 июня, 2020, 08:30

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в субботу, 6 июня 2020 года, объявил "Каирскую инициативу" по Ливии, которая предусматривает прекращение огня в этой стране с 8 июня с 6:00 по местному времени

Заявление египетского лидера прозвучало после его встречи с командующим Ливийской национальной армии (ЛПА) Халифой Хафтаром, который ведет борьбу с правительством национального единства Ливии. Об этом со ссылкой на украинскую службу DW передает Еспресо.TV .

По словам ас-Сиси, "Каирская инициатива" проложит путь к восстановлению мирной жизни в Ливии и к формированию в стране путем выборов президентского совета. Ас-Сиси при этом подчеркнул, что военного решения кризиса в Ливии нет, и что формирование совета предотвратит перехода ресурсов Ливии под контроль экстремистов.

Он отметил, что стороны ливийского конфликта получат приглашение присоединиться к инициативе. Президент Египта призвал к международной поддержки проекту и предложил ООН пригласить власть на западе и на востоке страны за стол переговоров.

Ас-Сиси добавил, что согласно условиям режима прекращения огня все иностранные бойцы должны быть выведены из Ливии.

Президент Египта также призвал распустить вооруженные формирования в Ливии, а их оружие передать ЛПА, которая продолжит выполнять роль военной силы и сил безопасности.

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Несмотря на это, власти в Триполи уже отвергла выдвинутую Каиром инициативу политического урегулирования. Председатель действующей совместно с Правительством национального единства Высшего государственного совета Халед аль-Мишра, любая мирная инициатива, не базируется на Схиратський политическом соглашении, будет откидываться.

"Ливийцам не нужно больше никаких инициатив. Хафтар хочет вернуться за стол переговоров после своих поражений, и мы отвергаем это", - заявил он.

По его словам, "Хафтар должен появиться и предстать перед военным трибуналом".

"Мы удивлены, что Хафтар ставит условия, находясь в проигрышном в военном плане положении. Он не пользуется народной поддержкой, - указал аль-Мишра.

"Схиратськое политическое соглашение" было подписано в декабре 2015 года в марокканском городе Схират. Документ основан на мирном плане ООН, предусматривает создание в Ливии органов власти, в частности правительства национального единства и Президентского совета (выполняет функции главы государства). Обе эти структуры базируются в Триполи и возглавляются премьер-министром Фаизом Сарраджем.

27 апреля Хафтар объявил о признании недействительной Схиратськои соглашение, которое, по его словам, "разрушила страну и поставила ее в опасное положение".

Справка. Война в Ливии

После свержения режима Муаммара Каддафи в 2011 году и его убийства в Ливии началась борьба за власть между различными группировками и фракциями. В Триполи при поддержке ООН было создано Правительство национального единства во главе с Фаиз Сараджа. Между тем в Тобрук на востоке страны проходят заседания однопалатный парламент, что считает себя настоящей властью и не согласен с политикой Сараджа.

Его соперником является бывший собрат Каддафи, генерал Халифа Хафтар, который пытается захватить Триполи с апреля 2019 года. В конце февраля этого года стороны договорились о режиме прекращения огня, но затем боевые действия возобновились.

По открытым данным, силы Хафтара поддерживают Франция, Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ и Египет.

На стороне правительства в Триполи, в свою очередь, выступают Италия, Турция и Катар.

Напомним, 15 февраля 2020 президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с утверждением, что Россия руководит войной в Ливии "на высшем уровне".

При этом Эрдоган подчеркнул, что Анкара и в дальнейшем продолжит оказывать поддержку международно признанному правительству премьер-министра Фаиза Сарраджа.

В мае эксперты ООН впервые подтвердили присутствие "вагнеривцив" в Ливии .

Как заявил в эфире Еспресо.TV сирийский эксперт Абу-Ибрагим, в гражданскую войну в Ливии следует смотреть сквозь призму перспектив разработки местных залежей природного газа .

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