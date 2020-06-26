Вакарчука лишили депутатского мандата, - "Голос"

26 июня, 2020, 15:06

Об этом сообщает пресс-служба партии.

Делегаты приняли решение о прекращении депутатских полномочий Святослава Вакарчука

Вакарчук остается членом "Голоса"

"Я и в дальнейшем буду оставаться членом партии настолько долго, насколько буду приносить пользу, и пока партия будет способствовать европейскому развитию страны. Мое желание помогать "Голосу" остается, я готов делать это и в дальнейшем", - сказал Вакарчук.