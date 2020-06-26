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Espreso.tvОбществоВакарчука лишили депутатского мандата, - "Голос"

Вакарчука лишили депутатского мандата, - "Голос"


фото: goloszmin
На внеочередном съезде партии "Голос" делегаты приняли решение о прекращении депутатских полномочий Святослава Вакарчука

Об этом сообщает пресс-служба партии.

Делегаты приняли решение о прекращении депутатских полномочий Святослава Вакарчука

Вакарчук остается членом "Голоса"

"Я и в дальнейшем буду оставаться членом партии настолько долго, насколько буду приносить пользу, и пока партия будет способствовать европейскому развитию страны. Мое желание помогать "Голосу" остается, я готов делать это и в дальнейшем", - сказал Вакарчук.

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