Вакарчука лишили депутатского мандата, - "Голос"
26 июня, 2020, 15:06
На внеочередном съезде партии "Голос" делегаты приняли решение о прекращении депутатских полномочий Святослава Вакарчука
Об этом сообщает пресс-служба партии.
Делегаты приняли решение о прекращении депутатских полномочий Святослава Вакарчука
Вакарчук остается членом "Голоса"
"Я и в дальнейшем буду оставаться членом партии настолько долго, насколько буду приносить пользу, и пока партия будет способствовать европейскому развитию страны. Мое желание помогать "Голосу" остается, я готов делать это и в дальнейшем", - сказал Вакарчук.
- Напомним, 11 июня народный депутат от фракции "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что написал заявление о сложении полномочий.
- 18 июня ВР не поддержала сложении депутатского мандата Вакарчуком.
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Вакарчук написал заявление о выходе из фракции.
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Лидер партии "Голос" Кира Рудик заявила, что после составления мандата нардеп Святослав Вакарчук будет продолжать работать с партией, а также с регионами.
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