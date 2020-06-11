Вакарчук заявил о сложении мандата нардепа
11 июня, 2020, 12:53
Народный депутат от фракции "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что написал заявление о сложении полномочий
Об этом он сказал на брифинге партии "Голос".
"Я считаю свою миссию выполненной. Поэтому хочу завершить этот этап своей миссии ... Мой следующий этап - большой образовательный проект. Сегодня я подал заявление парламента о сложении мандата", - сообщил Вакарчук.
При этом он подчеркнул, что не намерен прекращать свою политическую деятельность и работу в партии Голос.
По словам Вакарчука, в его ближайших планах большой образовательный проект.
Вакарчук уже второй раз составляет мандат народного депутата. Так, в 2007 году он прошел в Раду по спискам партии "Наша Украина - Народная самооборона", однако через год добровольно сложил полномочия.
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