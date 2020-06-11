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Espreso.tvОбществоВакарчук заявил о сложении мандата нардепа

Вакарчук заявил о сложении мандата нардепа


фото: fb
Народный депутат от фракции "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что написал заявление о сложении полномочий

Об этом он сказал на брифинге партии "Голос".

"Я считаю свою миссию выполненной. Поэтому хочу завершить этот этап своей миссии ... Мой следующий этап - большой образовательный проект. Сегодня я подал заявление парламента о сложении мандата", - сообщил Вакарчук.

При этом он подчеркнул, что не намерен прекращать свою политическую деятельность и работу в партии Голос.

По словам Вакарчука, в его ближайших планах большой образовательный проект.

Вакарчук уже второй раз составляет мандат народного депутата. Так, в 2007 году он прошел в Раду по спискам партии "Наша Украина - Народная самооборона", однако через год добровольно сложил полномочия.

 

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