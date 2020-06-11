Может быть определенный удар по рейтингу партии "Голос", - Рудык о сложении депутатского мандата Вакарчуком

11 июня, 2020, 18:12

Об этом она заявила в эфире программы "Содержательно с Кристиной Яцкив" на Еспресо.TV .

"Да, сегодня Святослав заявил о том, что он слагает депутатский мандат. Будет продолжать работать в партии "Голос", помогать ей развиваться. Будет работать с регионами, но не будет работать в украинском парламенте. Примерно неделю назад Святослав сказал мне: ты справилась , я чувствую, что выполнил то, для чего шел в Раду на этот раз и можно идти на этот раз вперед без меня, потому что у вас есть команда", - сказала Рудык.

По словам Рудык, может быть определенный удар по рейтингу партии "Голос" после сложения депутатского мандата Вакарчуком.

"Конечно может быть определенный удар по рейтингу партии, но двигаясь дальше в команде и показывая, что мы делаем то, для чего пришли в украинскую политику, мы будем получать больше поддержки, которую мы получили в последние месяцы", - подчеркнула лидер партии.

Напомним, 11 июня народный депутат от фракции "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что написал заявление о сложении полномочий.

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