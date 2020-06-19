Чтобы лишиться мандата: Вакарчук вышел из фракции "Голос"

19 июня, 2020, 13:53

Нардеп от "Голоса" Святослав Вакарчук написал заявление о выходе из фракции

Соответствующее заявление озвучил спикер парламента Дмитрий Разумков во время пленарного заседания, передает Еспресо.TV .

Нардеп от "Голоса" Святослав Вакарчук написал заявление о выходе из фракции.

Отметим, Вакарчук избирался по партийному списку, а не по мажоритарному округу, поэтому после этого заявления его должны лишить депутатского мандата.

"Согласно части 3 статьи 60 закона Украины" О Регламенте Верховной Рады Украины ", сообщаю о выходе народного депутата Украины Вакарчука Святослава Ивановича из состава депутатской фракции политической партии" Голос ", - заявил Разумков.

Напомним, 11 июня народный депутат от фракции "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что написал заявление о сложении полномочий .

18 июня ВР не поддержала сложении депутатского мандата Вакарчуком.

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