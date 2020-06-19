 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЧтобы лишиться мандата: Вакарчук вышел из фракции "Голос"

Чтобы лишиться мандата: Вакарчук вышел из фракции "Голос"


фото: bzns.media
Нардеп от "Голоса" Святослав Вакарчук написал заявление о выходе из фракции

Соответствующее заявление озвучил спикер парламента Дмитрий Разумков во время пленарного заседания, передает Еспресо.TV .

Нардеп от "Голоса" Святослав Вакарчук написал заявление о выходе из фракции.

Отметим, Вакарчук избирался по партийному списку, а не по мажоритарному округу, поэтому после этого заявления его должны лишить депутатского мандата.

"Согласно части 3 статьи 60 закона Украины" О Регламенте Верховной Рады Украины ", сообщаю о выходе народного депутата Украины Вакарчука Святослава Ивановича из состава депутатской фракции политической партии" Голос ", - заявил Разумков.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 июня, 2020 пятница

больше новостей

19 июня, 2020 пятница

18 июня, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать