Сенат США одобрил санкции против Китая в поддержку автономии Гонконга

26 июня, 2020, 11:12

Сенат Соединенных Штатов Америки принял закон, который предусматривает наложение санкций на отдельных лиц и компании Китая, которые поддерживают ограничение автономии Гонконга

Санкции будут задействованы только в случае ограничения высокой степени автономии региона, сообщает Reuters .

Одобренный документ также включает вторичные санкции в отношении банков, которые сотрудничают с кем-либо, кто выражал поддержку ограничению автономии Гонконга.

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Банки будут отрезаны от американских коллег, а также им ограничат доступ к транзакциям в долларах.

Напомним, в конце мая китайский парламент одобрил новое законодательство о национальной безопасности, которое, по словам главы Госдепа Майкла Помпео, фактически нивелирует автономию Гонконга.