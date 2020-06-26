 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоДело Гандзюк: суд продлил арест Левина до августа

Дело Гандзюк: суд продлил арест Левина до августа


фото: hromadske.ua
Печерский районный суд города Киева продлил до 24 августа срок содержания под стражей помощника депутата облсовета Алексея Левина, подозреваемого в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк

Об этом сообщают активисты на странице сообщества "Кто заказал Екатерину Гандзюк?" в Facebook.

"Организатору убийства Екатерины Гандзюк Алексею Левину продлили срок содержания под стражей до 24.08", - говорится в сообщении.

  • Напомним, 27 апреля Служба безопасности завершила расследование в уголовном производстве по подозрению главы Херсонского облсовета Владислава Мангера и помощника-консультанта депутата совета Алексея Левина в организации нападения на Екатерину Гандзюк.
  • Суд 12 июня продолжил расследование убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк до 29 июля в связи с появлением новых обстоятельств.
  • Главу Херсонского облсовета Владислава Мангера, подозреваемого в заказе нападения на активистку Екатерину Гандзюк, Печерский суд взял под стражу до 28 июля.
  • 25 июня Офис генерального прокурора завершил досудебное расследование по делу убийства советника городского главы Херсона Екатерины Гандзюк по подозрению председателю облсовета Владиславу Мангеру и помощнику депутата облсовета Алексею Левину.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 июня, 2020 пятница

больше новостей

26 июня, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать