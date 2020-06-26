Дело Гандзюк: суд продлил арест Левина до августа

26 июня, 2020, 16:01

Печерский районный суд города Киева продлил до 24 августа срок содержания под стражей помощника депутата облсовета Алексея Левина, подозреваемого в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк

Об этом сообщают активисты на странице сообщества "Кто заказал Екатерину Гандзюк?" в Facebook.

"Организатору убийства Екатерины Гандзюк Алексею Левину продлили срок содержания под стражей до 24.08", - говорится в сообщении.

Напомним, 27 апреля Служба безопасности завершила расследование в уголовном производстве по подозрению главы Херсонского облсовета Владислава Мангера и помощника-консультанта депутата совета Алексея Левина в организации нападения на Екатерину Гандзюк.

Суд 12 июня продолжил расследование убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк до 29 июля в связи с появлением новых обстоятельств.

Главу Херсонского облсовета Владислава Мангера, подозреваемого в заказе нападения на активистку Екатерину Гандзюк, Печерский суд взял под стражу до 28 июля.

25 июня Офис генерального прокурора завершил досудебное расследование по делу убийства советника городского главы Херсона Екатерины Гандзюк по подозрению председателю облсовета Владиславу Мангеру и помощнику депутата облсовета Алексею Левину.

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