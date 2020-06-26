Дело Гандзюк: суд продлил арест Левина до августа
26 июня, 2020, 16:01
Печерский районный суд города Киева продлил до 24 августа срок содержания под стражей помощника депутата облсовета Алексея Левина, подозреваемого в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк
Об этом сообщают активисты на странице сообщества "Кто заказал Екатерину Гандзюк?" в Facebook.
"Организатору убийства Екатерины Гандзюк Алексею Левину продлили срок содержания под стражей до 24.08", - говорится в сообщении.
- Напомним, 27 апреля Служба безопасности завершила расследование в уголовном производстве по подозрению главы Херсонского облсовета Владислава Мангера и помощника-консультанта депутата совета Алексея Левина в организации нападения на Екатерину Гандзюк.
- Суд 12 июня продолжил расследование убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк до 29 июля в связи с появлением новых обстоятельств.
- Главу Херсонского облсовета Владислава Мангера, подозреваемого в заказе нападения на активистку Екатерину Гандзюк, Печерский суд взял под стражу до 28 июля.
- 25 июня Офис генерального прокурора завершил досудебное расследование по делу убийства советника городского главы Херсона Екатерины Гандзюк по подозрению председателю облсовета Владиславу Мангеру и помощнику депутата облсовета Алексею Левину.
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