Дело Гандзюк: ОГП закончил следствие по Мангеру и Левину

25 июня, 2020, 15:54

Офис генерального прокурора завершил досудебное расследование по делу убийства советника городского головы Херсона Екатерины Гандзюк по подозрению председателю облсовета Владиславу Мангеру и помощнику депутата облсовета Алексею Левину

Об этом в комментарии hromadske сообщил прокурор Андрей Синюк.

"Выполнены все необходимые действия и собрано достаточно доказательств для принятия решения, а именно - обращения в суд с обвинительным актом. Объем дополнительных доказательств не является большим, и мы рассчитываем на быстрое ознакомление сторон с материалами производства", - сказал прокурор Синюк.