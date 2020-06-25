Дело Гандзюк: ОГП закончил следствие по Мангеру и Левину
25 июня, 2020, 15:54
Офис генерального прокурора завершил досудебное расследование по делу убийства советника городского головы Херсона Екатерины Гандзюк по подозрению председателю облсовета Владиславу Мангеру и помощнику депутата облсовета Алексею Левину
Об этом в комментарии hromadske сообщил прокурор Андрей Синюк.
"Выполнены все необходимые действия и собрано достаточно доказательств для принятия решения, а именно - обращения в суд с обвинительным актом. Объем дополнительных доказательств не является большим, и мы рассчитываем на быстрое ознакомление сторон с материалами производства", - сказал прокурор Синюк.
- Напомним, 27 апреля Служба безопасности завершила расследование в уголовном производстве по подозрению председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и помощника-консультанта депутата совета Алексея Левина в организации нападения на Екатерину Гандзюк.
- Суд 12 июня продолжил расследование убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк до 29 июля в связи с появлением новых обстоятельств.
- Председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, подозреваемого в заказе нападения на активистку Екатерину Гандзюк Печерский суд взял под стражу до 28 июля.
Читайте также
-
22 июня, 2020 Практическая конспирология
-
-
-
-
19 июня, 2020 Удушающее величие