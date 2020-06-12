Дело Гандзюк: расследование продолжили, Мангера будут просить арестовать без права на залог

12 июня, 2020, 14:46

Суд продлил расследование убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк до 29 июля в связи с появлением новых обстоятельств

Об этом заявил прокурор по делу Гандзюк Андрей Сенюк в комментарии Hromadske.

По его словам, соответствующее решение было принято Печерским районным судом Киева 11 июня.

Сегодня, 12 июня, суд рассмотрит ходатайство прокуроров об изменении меры пресечения подозреваемому Владиславу Мангеру.

"В связи с новыми возникшими обстоятельствами прокурором принято решение о продлении предварительного расследования в указанном уголовном производстве. 11 июня оно было восстановлено. 11 июня подозреваемому Мангеру вручено ходатайство об изменении меры пресечения с залога на содержание под стражей без права на внесение залога. Сегодня Печерский районный суд будет рассматривать данное ходатайство ", - сказал Сенюк.

Также прокурор отметил, что решение о продлении расследования касается и другого подозреваемого Алексея Левина.

"Изменились некоторые обстоятельства, риски, которые обязывают нас обратиться по изменению", - уточнил Сенюк.