Дело Гандзюк: расследование продолжили, Мангера будут просить арестовать без права на залог
Об этом заявил прокурор по делу Гандзюк Андрей Сенюк в комментарии Hromadske.
По его словам, соответствующее решение было принято Печерским районным судом Киева 11 июня.
Сегодня, 12 июня, суд рассмотрит ходатайство прокуроров об изменении меры пресечения подозреваемому Владиславу Мангеру.
"В связи с новыми возникшими обстоятельствами прокурором принято решение о продлении предварительного расследования в указанном уголовном производстве. 11 июня оно было восстановлено. 11 июня подозреваемому Мангеру вручено ходатайство об изменении меры пресечения с залога на содержание под стражей без права на внесение залога. Сегодня Печерский районный суд будет рассматривать данное ходатайство ", - сказал Сенюк.
Также прокурор отметил, что решение о продлении расследования касается и другого подозреваемого Алексея Левина.
"Изменились некоторые обстоятельства, риски, которые обязывают нас обратиться по изменению", - уточнил Сенюк.
- Напомним, 27 апреля Служба безопасности завершила расследование в уголовном производстве по подозрению председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и помощника-консультанта депутата совета Алексея Левина в организации нападения на Екатерину Гандзюк.
- Под Офисом президента собрались активисты, которые протестовали против завершения следствия по делу об убийстве Екатерины Гандзюк против Мангера и Левина .
- После акции под Офисом президента против завершения досудебного следствия по делу Екатерины Гандзюк активисты пришли под жилье генпрокуроркы Ирины Венедиктовой и требовали ее отставки .
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