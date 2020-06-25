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Espreso.tvОбществоНаводнение на западе Украины: на дорогах государственного значения восстановили движение, - Укравтодор

Наводнение на западе Украины: на дорогах государственного значения восстановили движение, - Укравтодор


фото: ukravtodor
В Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях проезд по дорогам государственного значения происходит без ограничений

Об этом сообщили в Укравтодоре .

Из-за интенсивных осадков и поднятия уровня воды в реках 22-23 июня были разрушены участки дорог, мосты на западе Украины, а движение автотранспорта - ограничен.

В общем непогода наносила ущерб дорожному хозяйству на 234, 4 млн гривен.

В Черновицкой области разрушено и повреждено 5 автомобильных дорог государственного значения и искусственные сооружения на них общей ориентировочной стоимостью убытков 40,68 млн грн.

Из-за повышения уровня воды в реке Прут, подтопления подходов к временным технологических мостов и смещение земляного полотна транспортное сообщение обеспечено по объездным маршрутам.

В Ивано-Франковской области повреждены и разрушены пять автодорог государственного значения и сооружения на них на 104 млн гривен. Из-за выхода из берегов реки Днестр по ряду участков транспортное сообщение обеспечивают по объездным маршрутам.

На Закарпатье непогода повредила и разрушила четыре автодороги государственного значения.

Во Львовской области в результате подтопления дороги и уровня воды над проезжей частью ограничено движение автотранспорта на Т-14-19 Николаев - Жидачев - Калуш. А в Тернопольской области заиленные 65 км дорог государственного значения и четыре моста, а также 186 погонных метров труб.

Сейчас проезд по дорогам государственного значения в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях происходит без ограничений.

  • Напомним, 22 июня в Ивано-Франковской области из-за резкого ухудшения погодных условий и сильные дожди начались паводки, все средства МВД направлены для борьбы со стихией в регионе.
  • В связи со стихийным бедствием в западных областях, вызванного паводком, "Европейская Солидарность" требует немедленного выделения Кабмином средств из Резервного фонда на преодоление катастрофы.
  • Власти Прикарпатья заявила, что будет просить у правительства на преодоление последствий июньского наводнения ориентировочно 400 млн грн.
  • Для помощи по преодолению последствий наводнений в Ивано-Франковской области туда перебросили дополнительно 150 нацгвардейцев.
  • На западе Украины из-за непогоды подтоплено 285 населенных пунктов, разрушено 64 моста.

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