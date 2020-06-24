 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Ситуация критическая": Шмыгаль о подтоплении в Западной Украине

"Ситуация критическая": Шмыгаль о подтоплении в Западной Украине


фото: reuters
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ситуация в подтопленных районах Западной Украины критическая, пока вертолетом доставляют почти 3 тонны гумпомощи

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает правительственный портал .

"Понятно, что ситуация критическая. Фактически, затопление превосходит масштаб 2008 года. Затопленная районная больница в городе Галич, проводится эвакуация больных. Есть определенные сложности из-за того, что там есть заболевшие на коронавирус", - сообщил Шмыгаль.

По словам премьера, наиболее сложная ситуация наблюдается в горных районах, где больше всего пострадали дороги и мосты, а доставка воздушным транспортом затруднена погодными условиями.

"Видимость очень ограничено, поэтому пока очень осторожно наши пилоты вертолетами доставляют грузы туда, куда сейчас это позволяют погодные условия. Первый вертолет, несет почти 3 тонны гуманитарного груза, уже в пути и выполняет свою миссию", - отметил Шмыгаль.

Он отметил, что проинспектировав равнинную часть, увидели, что часть дорог затоплена и люди отрезаны от цивилизации.

"Вода, хлеб, продукты питания, медикаменты - это основные вещи, которые мы уже отправили вертолетом в Верховинский район", - добавил Шмыгаль.

По словам премьер-министра, в первую очередь сейчас надо спасать жизнь и здоровье людей, "сейчас главный приоритет - это эвакуация в больницы граждан, оказавшихся на затопленных территориях".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 июня, 2020 среда

больше новостей

24 июня, 2020 среда

23 июня, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать