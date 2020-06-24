"Ситуация критическая": Шмыгаль о подтоплении в Западной Украине

24 июня, 2020, 14:20

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ситуация в подтопленных районах Западной Украины критическая, пока вертолетом доставляют почти 3 тонны гумпомощи

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает правительственный портал .

"Понятно, что ситуация критическая. Фактически, затопление превосходит масштаб 2008 года. Затопленная районная больница в городе Галич, проводится эвакуация больных. Есть определенные сложности из-за того, что там есть заболевшие на коронавирус", - сообщил Шмыгаль.

По словам премьера, наиболее сложная ситуация наблюдается в горных районах, где больше всего пострадали дороги и мосты, а доставка воздушным транспортом затруднена погодными условиями.

"Видимость очень ограничено, поэтому пока очень осторожно наши пилоты вертолетами доставляют грузы туда, куда сейчас это позволяют погодные условия. Первый вертолет, несет почти 3 тонны гуманитарного груза, уже в пути и выполняет свою миссию", - отметил Шмыгаль.

Он отметил, что проинспектировав равнинную часть, увидели, что часть дорог затоплена и люди отрезаны от цивилизации.

"Вода, хлеб, продукты питания, медикаменты - это основные вещи, которые мы уже отправили вертолетом в Верховинский район", - добавил Шмыгаль.

По словам премьер-министра, в первую очередь сейчас надо спасать жизнь и здоровье людей, "сейчас главный приоритет - это эвакуация в больницы граждан, оказавшихся на затопленных территориях".

Напомним, в Ивано-Франковской области из-за резкого ухудшения погодных условий и сильные дожди начались паводки, поэтому все средства МВД направлены для борьбы со стихией в регионе.

На Закарпатье в результате непогоды подтопленными оказались более 50 населенных пунктов , для эвакуации людей привлекли более сотни сотрудников полиции и спасательных служб.

Из-за непогоды в Ивано-Франковской области умерло три человека , подтоплено 4596 жилых домов в 165 населенных пунктах.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и глава МВД Арсен Аваков вылетел в Ивано-Франковской области из-за паводков , чтобы скоординировать работы по преодолению последствий.

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