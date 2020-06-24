Шмыгаль и Аваков вылетели на Прикарпатье из-за наводнения

24 июня, 2020, 09:13

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и глава МВД Арсен Аваков вылетели в Ивано-Франковскую область из-за паводков, чтобы скоординировать работы по преодолению последствий

Об этом Шмыгаль сообщил в Telegram.

"Ужасные наводнения на Прикарпатье, Буковине и Закарпатье. Вылетаю в Ивано-Франковске область, чтобы на месте скоординировать деятельность органов власти в преодолении последствий непогоды", - написал премьер.

На выложенном видео видно, что со Шмыгалем в самолет садится Аваков.