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Espreso.tvОбществоШмыгаль и Аваков вылетели на Прикарпатье из-за наводнения

Шмыгаль и Аваков вылетели на Прикарпатье из-за наводнения

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и глава МВД Арсен Аваков вылетели в Ивано-Франковскую область из-за паводков, чтобы скоординировать работы по преодолению последствий

Об этом Шмыгаль сообщил в Telegram.

"Ужасные наводнения на Прикарпатье, Буковине и Закарпатье. Вылетаю в Ивано-Франковске область, чтобы на месте скоординировать деятельность органов власти в преодолении последствий непогоды", - написал премьер.

На выложенном видео видно, что со Шмыгалем в самолет садится Аваков.

  • Газовая компания открыла 18 населенных пунктов от поставок из-за наводнения в Черновицкой области.
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