Шмыгаль и Аваков вылетели на Прикарпатье из-за наводнения
24 июня, 2020, 09:13
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и глава МВД Арсен Аваков вылетели в Ивано-Франковскую область из-за паводков, чтобы скоординировать работы по преодолению последствий
Об этом Шмыгаль сообщил в Telegram.
"Ужасные наводнения на Прикарпатье, Буковине и Закарпатье. Вылетаю в Ивано-Франковске область, чтобы на месте скоординировать деятельность органов власти в преодолении последствий непогоды", - написал премьер.
На выложенном видео видно, что со Шмыгалем в самолет садится Аваков.
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