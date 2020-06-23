На Закарпатье из-за непогоды подтоплены более 50 населенных пунктов, людей эвакуируют

23 июня, 2020, 21:22

На Закарпатье в результате непогоды подтопленными оказались более 50 населенных пунктов, для эвакуации людей привлекли более сотни сотрудников полиции и спасательных служб

Об этом заявил советник главы МВД Иван Варченко в эфире "Украина 24", передает РБК-Украина.

"Есть информация по Украине о более чем 50 населенных пунктах, пострадавших в той или иной степени. Речь идет о сотнях людей, если мы говорим об эвакуации. Речь идет о наиболее пострадавших районах, где людей ждет опасность", - заявил он.

По его словам, по прогнозам спасателей, непогода продлится еще несколько дней. При этом осадки могут принести дополнительные осложнения.

Варченко также добавил, что местные органы власти сами занимаются эвакуацией людей совместно с сотрудниками ГСЧС.

Напомним, 22 июня в Ивано-Франковской области из-за резкого ухудшения погодных условий и сильные дожди начались паводки, все средства МВД направлены на борьбу со стихией в регионе.

Власти Прикарпатья будут просить у правительства на преодоление последствий июньского наводнения ориентировочно 400 млн грн.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .