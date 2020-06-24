 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоИз-за наводнений в Прикарпатье погибли три человека, - ГСЧС

Из-за наводнений в Прикарпатье погибли три человека, - ГСЧС

Из-за непогоды в Ивано-Франковской области умерло три человека, подтоплено 4596 жилых домов в 165 населенных пунктах

Об этом сообщает ГСЧС.

Погибло - 3 человека в Ивано-Франковской области. Отселили 285 человек.

От непогоды пострадали 15 админрайонив: Верховенский, Тлумацкий, Снятинский, Коломыйский, Тысменицкий, Долинский, Калушский, Богородчанский, Рожнятовский, Надворнянский, Городенковский, Косовский, Галицкий районы, Ивано-Франковска и Яремчанский городской совет.

пострадало:

  • 4596 жилых домов;
  • 8873 приусадебных участков;
  • 3002 подвальных помещений;
  • 3083,56 га с / х угодий;
  • разрушено 110 км автодорог;
  • повреждено 427,5 км автодорог;
  • разрушено 90 мостов
  • повреждено 130 мостов
  • разрушено 1850 м берегоукреплений.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и глава МВД Арсен Аваков вылетел в Ивано-Франковскую область из-за паводков, чтобы скоординировать работы по преодолению последствий.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 июня, 2020 среда

23 июня, 2020 вторник

больше новостей

24 июня, 2020 среда

23 июня, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать