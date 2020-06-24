Из-за наводнений в Прикарпатье погибли три человека, - ГСЧС
24 июня, 2020, 09:36
Из-за непогоды в Ивано-Франковской области умерло три человека, подтоплено 4596 жилых домов в 165 населенных пунктах
Об этом сообщает ГСЧС.
Погибло - 3 человека в Ивано-Франковской области. Отселили 285 человек.
От непогоды пострадали 15 админрайонив: Верховенский, Тлумацкий, Снятинский, Коломыйский, Тысменицкий, Долинский, Калушский, Богородчанский, Рожнятовский, Надворнянский, Городенковский, Косовский, Галицкий районы, Ивано-Франковска и Яремчанский городской совет.
пострадало:
- 4596 жилых домов;
- 8873 приусадебных участков;
- 3002 подвальных помещений;
- 3083,56 га с / х угодий;
- разрушено 110 км автодорог;
- повреждено 427,5 км автодорог;
- разрушено 90 мостов
- повреждено 130 мостов
- разрушено 1850 м берегоукреплений.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и глава МВД Арсен Аваков вылетел в Ивано-Франковскую область из-за паводков, чтобы скоординировать работы по преодолению последствий.
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