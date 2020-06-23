В США попытались свалить памятник бывшему президенту возле Белого дома

23 июня, 2020, 15:36

В Вашингтоне группа людей попыталась свалить памятник бывшему президенту США Эндрю Джексону у Белого дома

Как сообщает DW, люди из толпы закинули веревку на статую всадника, пытаясь сбросить ее.

На одной из сторон монумента черными буквами написали слово "убийца".

Полиция разогнала с помощью перечного газа толпу из нескольких сотен человек, чтобы не позволить им осуществить задуманное.

Эндрю Джексона, который был президентом США с 1829 по 1837 год, обвиняют в том, что он был рабовладельцем, а также массово переселял индейцев в резервации, чтобы расчистить территорию для европейских поселенцев.

Напомним, в США и Европе прокатилась волна случаев вандализма, где участники массовых беспорядков уродуют и сбрасывают памятники выдающимся историческим личностям, которых они обвиняют в проявлениях расизма, участии в построении колониальных империй или каком-либо угнетении неевропейцев. В частности, были изуродованы статуи Христофора Колумба, выдающегося мореплавателя и первооткрывателя из Генуи, который первым из европейцев достиг побережья Америки в 1492 году: одной из них оторвали голову, другую - сбросили в реку. Кроме того, был изуродован монумент 54-й бригаде вооруженных сил в Массачусетсе - первому воинскому соединению, сформированному из чернокожих солдат, участвовавшему в гражданской войне на стороне федеральных властей.

В Нью-Мексико местные жители организовали патрулирование, чтобы защитить монумент основателю и первому губернатору провинции. После того, как толпа атаковала защитников монумента и сбила одного из них с ног, сбитый с ног открыл огонь по нападавшим, ранив одного из них.

В Европе британские власти были вынуждены укрыть в защитные коробки некоторые памятники, включая статую премьера середины XX века Уинстона Черчилля.

В английском городе Пул временно убрали памятник основателю скаутского движения Роберту Баден-Пауэллу из-за угрозы разрушения. Кроме того, в английском Лестере требуют убрать памятник национальному герою Индии Махатме Ганди. Всех указанных исторических деятелей участники беспорядков обвиняют в "расизме".

Во Франции осквернили памятник де Голлю, назвав его "работорговцем".

Зато в Германии коммунисты установили памятник Ленину.