В США попытались свалить памятник бывшему президенту возле Белого дома
Как сообщает DW, люди из толпы закинули веревку на статую всадника, пытаясь сбросить ее.
На одной из сторон монумента черными буквами написали слово "убийца".
Полиция разогнала с помощью перечного газа толпу из нескольких сотен человек, чтобы не позволить им осуществить задуманное.
Эндрю Джексона, который был президентом США с 1829 по 1837 год, обвиняют в том, что он был рабовладельцем, а также массово переселял индейцев в резервации, чтобы расчистить территорию для европейских поселенцев.
Напомним, в США и Европе прокатилась волна случаев вандализма, где участники массовых беспорядков уродуют и сбрасывают памятники выдающимся историческим личностям, которых они обвиняют в проявлениях расизма, участии в построении колониальных империй или каком-либо угнетении неевропейцев. В частности, были изуродованы статуи Христофора Колумба, выдающегося мореплавателя и первооткрывателя из Генуи, который первым из европейцев достиг побережья Америки в 1492 году: одной из них оторвали голову, другую - сбросили в реку. Кроме того, был изуродован монумент 54-й бригаде вооруженных сил в Массачусетсе - первому воинскому соединению, сформированному из чернокожих солдат, участвовавшему в гражданской войне на стороне федеральных властей.
В Нью-Мексико местные жители организовали патрулирование, чтобы защитить монумент основателю и первому губернатору провинции. После того, как толпа атаковала защитников монумента и сбила одного из них с ног, сбитый с ног открыл огонь по нападавшим, ранив одного из них.
В Европе британские власти были вынуждены укрыть в защитные коробки некоторые памятники, включая статую премьера середины XX века Уинстона Черчилля.
В английском городе Пул временно убрали памятник основателю скаутского движения Роберту Баден-Пауэллу из-за угрозы разрушения. Кроме того, в английском Лестере требуют убрать памятник национальному герою Индии Махатме Ганди. Всех указанных исторических деятелей участники беспорядков обвиняют в "расизме".
Во Франции осквернили памятник де Голлю, назвав его "работорговцем".
Зато в Германии коммунисты установили памятник Ленину.
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