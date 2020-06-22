Порошенко: Байден никогда не обсуждал со мной компанию Burisma
22 июня, 2020, 13:50
Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что никогда не обсуждал с бывшим вице-президентом Джозефом Байденом компанию Burisma
Об этом Порошенко заявил, отвечая на вопрос ведущего CNN , известного политолога Фарида Закарии относительно возможного давления Байдена на Украину из-за дела Burisma.
"Мой четкий ответ: нет, никогда", - ответил Порошенко.
Порошенко также добавил, что ни 44-й президент США Барак Обама, ни действующий лидер Дональд Трамп или его вице-президент Майк Пенс никогда на него не давили.
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- 19 мая 2020 года нардеп Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко.
- На записях якобы обсуждается получение "1 млрд долларов в обмен на сохранение схем Burisma и международной коррупции". Записи, как отмечает Деркач, датируются 2015-2016 годами.
- В штабе Байдена назвали пленки Деркача, где бывший вице-президент якобы разговаривает с Порошенко, отредактированной ерундой.
- Пятый президент Порошенко назвал "пленки Деркача" масштабной спецоперацией против Украины и допустил, что к ней может быть причастен Офис президента Украины.
- 21 мая Печерский суд Киева обязал Офис генпрокурора возбудить дело о якобы вмешательстве Байдена в деятельность экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина.
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