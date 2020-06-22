Порошенко: Байден никогда не обсуждал со мной компанию Burisma

22 июня, 2020, 13:50

Об этом Порошенко заявил, отвечая на вопрос ведущего CNN , известного политолога Фарида Закарии относительно возможного давления Байдена на Украину из-за дела Burisma.

"Мой четкий ответ: нет, никогда", - ответил Порошенко.

Порошенко также добавил, что ни 44-й президент США Барак Обама, ни действующий лидер Дональд Трамп или его вице-президент Майк Пенс никогда на него не давили.

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19 мая 2020 года нардеп Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко.

На записях якобы обсуждается получение "1 млрд долларов в обмен на сохранение схем Burisma и международной коррупции". Записи, как отмечает Деркач, датируются 2015-2016 годами.

В штабе Байдена назвали пленки Деркача, где бывший вице-президент якобы разговаривает с Порошенко, отредактированной ерундой.

Пятый президент Порошенко назвал "пленки Деркача" масштабной спецоперацией против Украины и допустил, что к ней может быть причастен Офис президента Украины.

21 мая Печерский суд Киева обязал Офис генпрокурора возбудить дело о якобы вмешательстве Байдена в деятельность экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина.