Зеленский преследует Порошенко из-за "пленок Деркача" и ставит под угрозу партнерство со США, - The Washington Post

25 мая, 2020, 17:44

Зеленский в своем желании преследовать лидера оппозиционной партии, пятого президента Порошенко может поставить под угрозу украинско-американские отношения

Об этом пишет "Радио Свобода" со ссылкой на редакционную статью американского издания The Washington Post "Нет, скандала Байден-Украина не будет".



В редакционной статье отмечается, что американцам уже теперь даже не надо себе представлять, что бы произошло, если бы Россия попыталась распространять дезинформацию и сеять раздор в Соединенных Штатах перед выборами в ноябре, все это уже происходит. Из Украины поступила аудиозапись, которая имела все признаки кремлевской схемы, пишет издание, с целью запятнать кандидата от Демократической партии на президентских выборах в США Джо Байдена. Сын президента Трампа, Дональд Трамп-младший, который в свое время приветствовал российскую помощь в борьбе против Хиллари Клинтон на выборах 2016 года, уже обнародовал все это в социальной сети Twitter, добавив, что эта запись якобы наносит удар Байдену. На это вашингтонский журнал отвечает, что на самом деле Байден вообще не испытывает никакого удара от обнародования записи. В то же время лидеры республиканцев в Конгрессе США уже приложили усилия для распространения мифа о "скандальных действиях Байдена в Украине", говорится в статье.

The Washington Post указывает, что записи поступили от украинского парламентария Андрея Деркача, который, как отмечает американское издание, связан с российским шпионским ведомством. Деркач говорит, что из этих записей следует, что Байден оказывал давление 2015 году на тогдашнего президента Украины Петра Порошенко, чтобы тот оказал помощь украинской газовой компании Burisma, на которую работал сын Байдена - Хантер.

Но в действительности, как подчеркивает The Washington Post, нигде на той плотно отредактированной записи не слышно, что Байден обсуждает дела, связанные с компанией Burisma или с его сыном. Американский журнал делает вывод, что аудиозапись, предоставленная Деркачем, не обнародует ничего нового и, наверное, в этой записи нет ничего скандального о Байдене.

В то же время, со своей стороны, нынешний президент Украины Владимир Зеленский заявил, что записанный разговор "может быть воспринят как государственная измена". Впрочем, Зеленского интересует не Байден, а его желание отомстить Порошенко, пишет издание. The Washington Post отмечает, что используя "пленки Деркача" для преследования Порошенко, Зеленский должен принимать во внимание, что он может поставить под угрозу долгосрочные отношения между Украиной и США.