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Espreso.tvОбществоСудья Вовк обязал Офис генпрокурора открыть дело о вмешательстве Байдена в работу Шокина

Судья Вовк обязал Офис генпрокурора открыть дело о вмешательстве Байдена в работу Шокина

Печерский районный суд Киева обязал Офис генерального прокурора начать расследование в отношении возможного вмешательства бывшего вицепрезидента США Джо Байдена в деятельность экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина

Об этом говорится в соответствующем постановлении Печерского суда № 757/13 840/20-к .

"Обязать компетентное лицо на внесение сведений в Единый реестр досудебных расследований Офиса генерального прокурора ... внести в Единый реестр досудебных расследований к краткое изложение фактических обстоятельств, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 343 УПК Украины ( вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа, - ред.) ... сведения о вмешательстве в деятельность бывшего Генерального прокурора Украины ... бывшего вице-президента США ", - говорится в постановлении суда.

  • Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин заявил , что экс-вицепрезидент США Джо Байден давил на украинскую власть.
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