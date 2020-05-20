Офис президента Зеленского является частью российской спецоперации против Украины, - Порошенко

20 мая, 2020, 17:50

Пятая колонна Кремля начала масштабную спецоперацию против Украины. Из-за втягивания в предвыборную борьбу в Америке они пытаются подорвать двухпартийную поддержку Украины Соединенными Штатами

Как известно, эта поддержка основывается на консенсусе, - согласии и республиканцев, и демократов максимально содействовать Украине в борьбе с российской агрессией и в наших намерениях присоединиться к НАТО, цитирует Порошенко сайт партии "ЕС".

Приводим заявление полностью:

"Джо Байден - друг и союзник Украины. Мы должны быть благодарны Байдену за ту роль, которую он сыграл как вице-президент в администрации Обамы. Мы не вмешивались в кампанию 2016 года. После нее, несмотря на противодействие Москвы, не допустили паузы в отношениях, наладили диалог с новой администрацией. Президенту Трампу мы тоже благодарны и за "Джевелины", и за санкции, и в том числе, за "Северный поток-2" и другие дружественные примеры солидарности с Украиной.

Обеспечение двухпартийной поддержки было основой моей стратегии в отношениях с США. Разрушить такую поддержку на фоне непредсказуемого результата выборов означает существенно ослабить Украину в нашем противодействии гораздо более сильному противнику. Пророссийские провокаторы стремятся оставить нас один на один с Кремлем. И даже не маскируются.

Главными информационными спонсорами провокации стали три пророссийских канала, а также медиа-ресурсы олигарха, который находится под следствием Федерального большого жюри США по обвинению в отмывании сотен миллионов долларов США. Геополитическую программу Коломойский обнародовал в "New York Times" несколько месяцев назад: отказаться от ориентации на Запад и вернуться к Москве.

Еще вчера я считал, что действия пророссийских маргиналов не стоят слишком большого внимания. Однако, сегодняшняя пресс-конференция породила обоснованные подозрения, что к этой спецоперации причастен Офис Президента Украины.

Это сейчас между высшим руководством США и Украины практически не общения. У меня были регулярные встречи с обоими президентами - предыдущим и действующим - и десятки контактов с Байденом.

Аудиофайлы, которые вчера демонстрировал выпускник Высшей школы КГБ им. Дзержинского в Москве, - сфабрикованы. Но сырье они могли получить, в частности, в Офисе действующего Президента. СБУ должна расследовать, кто это сделал. По чьей санкции? Кому это выгодно?

Потому что все это вылилось в спецоперации против стратегических отношений Украины с Америкой, ключевым нашим партнером, способным сдерживать Россию. К сожалению, есть прописные истины геополитики и дипломатии, которые дилетанты не в состоянии усвоить даже за год активной практики.

Международное положение Украины за год значительно ухудшилось. Созданная нашей командой коалиция в поддержку Украины практически не функционирует. Украина еще до коронавируса выпала из приоритетов мировых держав. Сформулированный нами принцип "ничего об Украине без Украины", которого ранее придерживались все наши партнеры, теперь нарушается. Интеграция в ЕС и НАТО остается только на бумаге. Все эти изменения на руку только России. Как и новая атака на стратегическое партнерство между Украиной и США.

Надеюсь, что президент поймет эти очевидные вещи. Это обращение в значительной степени адресовано и ему. Как совет, к которому у него есть возможность прислушаться. Я в свою очередь задействую все свои контакты, в том числе, и в Америке, - и среди республиканцев, и среди демократов, - для того, чтобы они не дали провокаторам никакого шанса подорвать наш стратегический союз. Мы не позволим вернуть Украину в сферу российского влияния. И в дальнейшем, уверен, будем опираться на поддержку нашего надежного партнера - Соединенных Штатов ".