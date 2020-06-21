Турчинов выступил против Стамбульский конвенции

21 июня, 2020, 10:49

И.о. президента Украины в 2014 году, экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов обратился к президенту, правительству и парламенту Украины о недопустимости ратификации Стамбульской конвенции, "как таковой, которая не решает вопросы противодействия домашнему насилию и имеет целью разрушение традиционных для украинского народа ценностей"

Об этом говорится в заявлении за его подписью, обнародованном на официальном сайте Объединения религиозных и общественных организаций "Всеукраинский собор", которое он сейчас возглавляет, передает Еспресо.TV .

"Конвенция вводит понятие" гендер ", которое является отличным от традиционного понимания его производных как равенства исключительно между двумя биологическими полами. Таким образом, Конвенция создает неоправданные основания для дополнительных преимуществ ЛГБТ-сообществам, что будет иметь следствием непропорциональное ограничение и нарушение прав других лиц, запрещает делать оговорки к тем положениям, которые прямо противоречат основам публичного порядка в Украине. Навязывает сомнительные обязательства по искоренению представлений о "стереотипных ролях мужчин и женщин", - отмечается в обращении.

Как отмечается, в действующем украинском законодательстве предусмотрено "более совершенный юридический механизм" защиты от насилия в семье, чем те нормы, которые зафиксированные в Конвенции.

Справка

Стамбульская конвенция не ратифицирована Великобританией, Чехией, Словакией, Венгрией, Литвой, Латвией, Молдовой и Арменией.