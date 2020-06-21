Турчинов выступил против Стамбульский конвенции
фото: wikipedia.org
Об этом говорится в заявлении за его подписью, обнародованном на официальном сайте Объединения религиозных и общественных организаций "Всеукраинский собор", которое он сейчас возглавляет, передает Еспресо.TV .
"Конвенция вводит понятие" гендер ", которое является отличным от традиционного понимания его производных как равенства исключительно между двумя биологическими полами. Таким образом, Конвенция создает неоправданные основания для дополнительных преимуществ ЛГБТ-сообществам, что будет иметь следствием непропорциональное ограничение и нарушение прав других лиц, запрещает делать оговорки к тем положениям, которые прямо противоречат основам публичного порядка в Украине. Навязывает сомнительные обязательства по искоренению представлений о "стереотипных ролях мужчин и женщин", - отмечается в обращении.
Как отмечается, в действующем украинском законодательстве предусмотрено "более совершенный юридический механизм" защиты от насилия в семье, чем те нормы, которые зафиксированные в Конвенции.
Справка
Стамбульская конвенция не ратифицирована Великобританией, Чехией, Словакией, Венгрией, Литвой, Латвией, Молдовой и Арменией.
- В конце мая ООН призвала Украину срочно ратифицировать Стамбульскую конвенцию и "принять меры, необходимые для создания общества, свободного от гендерно-обусловленного насилия".
- 5 июня с соответствующим распоряжением выступил президент Владимир Зеленский , после чего Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций , который выступает категорически против Конвенции, предложил главе государства встретиться и обсудить этот вопрос.
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