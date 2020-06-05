Зеленский ответил на петицию граждан о ратификации Стамбульской конвенции

5 июня, 2020, 21:39

Об этом говорится в ответе президента Владимира Зеленского на электронную петицию о ратификации Стамбульской конвенции.

"Президент Украины внесет в порядке законодательной инициативы на рассмотрение Верховной Рады Украины проект Закона Украины "О ратификации Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбу с этими явлениями" после представления министерством иностранных дел Украины в установленном порядке соответствующих предложений", - говорит ответ.

Читайте также: "Насилие разрушает жизни по всей стране": ООН призвала Украину срочно ратифицировать Стамбульскую конвенцию

Петицию о ратификации Стамбульской конвенции было зарегистрировано 24 февраля 2020 года. Она набрала необходимое количество голосов для дальнейшего рассмотрения.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb