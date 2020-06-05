 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗеленский ответил на петицию граждан о ратификации Стамбульской конвенции

Зеленский ответил на петицию граждан о ратификации Стамбульской конвенции

Президент Украины Владимир Зеленский внесет в порядке законодательной инициативы на рассмотрение Верховной Рады проект закона о ратификации Стамбульской конвенции

Об этом говорится в ответе президента Владимира Зеленского на электронную петицию о ратификации Стамбульской конвенции.

"Президент Украины внесет в порядке законодательной инициативы на рассмотрение Верховной Рады Украины проект Закона Украины "О ратификации Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбу с этими явлениями" после представления министерством иностранных дел Украины в установленном порядке соответствующих предложений", - говорит ответ.

Читайте также: "Насилие разрушает жизни по всей стране": ООН призвала Украину срочно ратифицировать Стамбульскую конвенцию

Петицию о ратификации Стамбульской конвенции было зарегистрировано 24 февраля 2020 года. Она набрала необходимое количество голосов для дальнейшего рассмотрения.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

5 июня, 2020 пятница

больше новостей

5 июня, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать