"Насилие разрушает жизни женщин по всей стране": ООН призвала Украину срочно ратифицировать Стамбульскую конвенцию

28 мая, 2020, 08:42

ООН призывает Верховную Раду провести ратификацию Стамбульской конвенции ("О предотвращении и противодействии насилию в отношении женщин и домашнему насилию и борьбе с этими явлениями")

Об этом говорится в официальном заявлении организации.

"Насилие в отношении женщин и девушек - это не только нарушение прав человека, оно разрушает жизни женщин и их семей по всей стране. В Украине женщины составляют 86% жертв изнасилований и 78% потерпевших от домашнего насилия. Разрушительное воздействие насилия в отношении женщин очевидно; но менее очевидно вредное воздействие на семьи, общество, экономику и на развитие страны в целом", - говорится в сообщении.

Там отметили, что в условиях пандемии под давлением роста безработицы и финансовых проблем, самоизоляции и отсутствия социального взаимодействия уровень домашнего насилия растет тревожными темпами.

"ООН в Украине призывает парламент Украины принять меры по ратификации Стамбульской конвенции и принять меры, необходимые для создания общества, свободного от гендерно-обусловленного насилия", - говорится в заявлении.

В ООН осудили случаи языка вражды и вербального и кибер-насилия, направленных против женщин-политиков, государственных деятелей, защитников прав человека и гендерного равенства.

"Адвокация за права женщин и гендерное равенство ни при каких обстоятельствах не должна становиться причиной того, чтобы защитники и защитницы прав человека подвергались опасности угроз и нападений. Толерантность к таким проявлениям насилия способствует неравенству мужчин и женщин, а также распространению гендерных стереотипов, и оправдывает дискриминацию по отношению к женщинам и девушкам, усиливая гендерно-обусловленное насилие", - пишут в организации.