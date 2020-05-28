"Насилие разрушает жизни женщин по всей стране": ООН призвала Украину срочно ратифицировать Стамбульскую конвенцию
Об этом говорится в официальном заявлении организации.
"Насилие в отношении женщин и девушек - это не только нарушение прав человека, оно разрушает жизни женщин и их семей по всей стране. В Украине женщины составляют 86% жертв изнасилований и 78% потерпевших от домашнего насилия. Разрушительное воздействие насилия в отношении женщин очевидно; но менее очевидно вредное воздействие на семьи, общество, экономику и на развитие страны в целом", - говорится в сообщении.
Там отметили, что в условиях пандемии под давлением роста безработицы и финансовых проблем, самоизоляции и отсутствия социального взаимодействия уровень домашнего насилия растет тревожными темпами.
"ООН в Украине призывает парламент Украины принять меры по ратификации Стамбульской конвенции и принять меры, необходимые для создания общества, свободного от гендерно-обусловленного насилия", - говорится в заявлении.
В ООН осудили случаи языка вражды и вербального и кибер-насилия, направленных против женщин-политиков, государственных деятелей, защитников прав человека и гендерного равенства.
"Адвокация за права женщин и гендерное равенство ни при каких обстоятельствах не должна становиться причиной того, чтобы защитники и защитницы прав человека подвергались опасности угроз и нападений. Толерантность к таким проявлениям насилия способствует неравенству мужчин и женщин, а также распространению гендерных стереотипов, и оправдывает дискриминацию по отношению к женщинам и девушкам, усиливая гендерно-обусловленное насилие", - пишут в организации.
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