Всеукраинский Совет Церквей просит Зеленского о встрече

7 июня, 2020, 14:02

"На повестке дня - необходимость формирования государственной семейной политики, вопросы противодействия домашнему насилию, которое увеличилось в условиях введенного в Украине карантина, и проблематика коммерческого суррогатного материнства"

Эти вопросы и другие социальные вызовы Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций предлагает обсудить лично с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Еспресо.TV .

"Совет Церквей подчеркивает необходимость формирования государственной семейной политики с учетом катастрофической демографической ситуации в Украине, большой процент и детей, воспитывающихся поэтому в неполных семьях. Необходимо направить значительные усилия государства и гражданского общества в поддержку семей, материнства и отцовства на внедрение в учебный процесс программ по подготовке к семейной жизни, создания надлежащих социальных и других условий для минимизации абортов, на ликвидацию системы содержания и воспитания детей в интернатных учреждениях и взамен популяризировать усыновление среди граждан Украины ", - отмечается в сообщении на официальном сайте объединения.

Кроме этого, по мнению ВСЦиРО, еще более актуальной становится потребность объединения усилий власти, светской и религиозной общественности в решении проблемы домашнего насилия, увеличилось в условиях введенного в Украине карантина.

"Вместо ратификации так называемой Стамбульской конвенции, ангажированный гендерной идеологией, Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций последовательно призывает правительство и парламент развивать национальное законодательство Украины по противодействию домашнему насилию и насилию против женщин. То есть пойти по пути тех странах Европы, которые также отказались от ратификации этого Конвенции (в качестве примера, Великобритания, Лихтенштейн, Латвия, Литва, Словакия, Чехия, Венгрия, Болгария, Молдова, Армения) ", - отмечают в Раде.

Также, на встрече с Зеленским там собираются поднять вопрос "коммерческого суррогатного материнства, которое запрещено во многих странах Европы, однако много лет превратилось в бизнес по торговле детьми в Украине". Особенно актуально теперь, "когда несколько недель все общество могло наблюдать, как несколько младенцев были брошены в киевской гостинице, как" товар ", по который пришел покупатель".

При этом Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций выражает свою поддержку уполномоченному президента Украины по правам ребенка Николаю Кулебе, "откровенно назвал риски, с которыми сталкиваются женщины и дети, рожденные в результате суррогатного материнства, основываясь на нормах законодательства".

Последний раз президент Зеленский встречался с членами ВСЦиРО в декабря 2019 году в преддверии встречи в нормандской формате.

Вместе с тем, 2 июня в Клубе Кабинета Министров прошла совместная совещание ВСЦиРО с премьером Денисом Шмыгалем.

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