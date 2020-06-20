Карантин в Украине. Начнутся усиленные проверки кафе и транспорта

20 июня, 2020, 17:34

На этой неделе в Украине вырос показатель заболеваемости COVID-19. Сейчас больных - 44 человека на 100 тыс. населения, а на прошлой неделе этот показатель составлял 38 человек на 100 тыс.

Об этом в субботу, 20 июня 2020 года, сообщили президенту Украины Владимиру Зеленскому на традиционном селекторном совещании по предотвращению распространения коронавируса, которое состоялось под его председательством, передает со ссылкой на пресс-службу главы государства Еспресо.TV.

Министр здравоохранения Максим Степанов планирует посетить Львовскую и Закарпатскую области. Эти регионы - среди лидеров по количеству инфицированных. Министр отметил, что ситуация с заболеваемостью на Закарпатье вызывает беспокойство. Он не исключает, что этому региону придется готовиться к введению дополнительных ограничений.

"Степанов детально изучит ситуацию в Закарпатской области и заслушает предложения местной власти. Дополнительные ограничения может быть введено на одну неделю", - отмечается в сообщении.

Читайте также: Первые крупные очаги коронавируса в Украине. Инфографика

В свою очередь правительство провело совещания с руководителями областных государственных администраций и городскими головами тех регионов, где зафиксированы самые высокие показатели роста заболеваемости, по усилению коммуникации с населением.

"На следующей неделе начнутся усиленные проверки заведений общественного питания и транспорта по соблюдению мер по предотвращению распространения коронавируса", - по определенным в Офисе президента.

"Если учреждения не следят за тем, чтобы люди были в масках, чтобы была соблюдена дистанция, меры безопасности, то должны нести за это ответственность. Общественные места должны отвечать эпидемиологическим требованиям во время карантина", - подчеркнул Зеленский.

Министр внутренних дел Арсен Аваков при этом доложил, что совершено более 2,5 тыс. проверок общественного транспорта. Выявлено 703 нарушения в связи с несоблюдением мер безопасности, неисправностью транспортных средств и проблемами с лицензиями. Наложено штрафов почти на 2 млн грн.

Министр социальной политики Марина Лазебная отметила, что на следующей неделе, как и настаивал ранее президент, начнутся страховые выплаты семьям врачей, погибших из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Напомним, Кабмин продлил карантин до 31 июля .

ВОЗ заявляет о "новой опасной фазе" распространения Covid-19 в мире.

По состоянию на утро 20 июня в Украине наблюдается начало новой волны заболеваемости. За последние сутки официально подтверждено 841 новый случай .

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine