 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКарантин в Украине. Начнутся усиленные проверки кафе и транспорта

Карантин в Украине. Начнутся усиленные проверки кафе и транспорта


фото: vchasnoua.com
На этой неделе в Украине вырос показатель заболеваемости COVID-19. Сейчас больных - 44 человека на 100 тыс. населения, а на прошлой неделе этот показатель составлял 38 человек на 100 тыс.

Об этом в субботу, 20 июня 2020 года, сообщили президенту Украины Владимиру Зеленскому на традиционном селекторном совещании по предотвращению распространения коронавируса, которое состоялось под его председательством, передает со ссылкой на пресс-службу главы государства Еспресо.TV.

Министр здравоохранения Максим Степанов планирует посетить Львовскую и Закарпатскую области. Эти регионы - среди лидеров по количеству инфицированных. Министр отметил, что ситуация с заболеваемостью на Закарпатье вызывает беспокойство. Он не исключает, что этому региону придется готовиться к введению дополнительных ограничений.

"Степанов детально изучит ситуацию в Закарпатской области и заслушает предложения местной власти. Дополнительные ограничения может быть введено на одну неделю", - отмечается в сообщении.

Читайте также: Первые крупные очаги коронавируса в Украине. Инфографика

В свою очередь правительство провело совещания с руководителями областных государственных администраций и городскими головами тех регионов, где зафиксированы самые высокие показатели роста заболеваемости, по усилению коммуникации с населением.

"На следующей неделе начнутся усиленные проверки заведений общественного питания и транспорта по соблюдению мер по предотвращению распространения коронавируса", - по определенным в Офисе президента.

"Если учреждения не следят за тем, чтобы люди были в масках, чтобы была соблюдена дистанция, меры безопасности, то должны нести за это ответственность. Общественные места должны отвечать эпидемиологическим требованиям во время карантина", - подчеркнул Зеленский.

Министр внутренних дел Арсен Аваков при этом доложил, что совершено более 2,5 тыс. проверок общественного транспорта. Выявлено 703 нарушения в связи с несоблюдением мер безопасности, неисправностью транспортных средств и проблемами с лицензиями. Наложено штрафов почти на 2 млн грн.

Министр социальной политики Марина Лазебная отметила, что на следующей неделе, как и настаивал ранее президент, начнутся страховые выплаты семьям врачей, погибших из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

  • Напомним, Кабмин продлил карантин до 31 июля .
  • ВОЗ заявляет о "новой опасной фазе" распространения Covid-19 в мире.
  • По состоянию на утро 20 июня в Украине наблюдается начало новой волны заболеваемости. За последние сутки официально подтверждено 841 новый случай .

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 июня, 2020 суббота

больше новостей

20 июня, 2020 суббота

19 июня, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать