 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКарантин продлен до 31 июля, - Шмыгаль

Карантин продлен до 31 июля, - Шмыгаль

17 июня на заседании Кабинета министров премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина продолжит действие адаптивного карантина до 31 июля

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил на заседании правительства, передает Эспрессо.TV .

"Учитывая рост числа коронобольных, мы продолжим действие адаптивного карантина до 31 июля этого года. Также на заседании правительства мы рассмотрим предложенный министерством здравоохранения обновленный подход к адаптивному карантину, который предусматривает возможность усиления карантина в отдельных регионах, - подчеркну - если этого потребует ситуация ", - отметил Шмыгаль.

  • Напомним, карантин в Украине ввели 12 марта. Тогда правительство сроком окончания карантина назвал 3 апреля, позже карантинные мероприятия продлили до 24 апреля.
  • 22 апреля карантин в Украине продолжили до 11 мая, отметив, что пик пандемии ожидается 3-8 числа
  • 4 мая Кабмин принял решение ослабить карантинные мероприятия после 11 мая: откроют парки, скверы и зоны отдыха, салоны красоты, часть магазинов
  • 20 мая на заседании правительства было принято решение восстановления с 22 мая работы городского и пригородного транспорта, гостиниц, проведение спортивных соревнований и обрядов в церквях. Тогда правительство анонсировало продолжение карантина в до 22 июня.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 июня, 2020 среда

больше новостей

17 июня, 2020 среда

16 июня, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать