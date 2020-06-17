Карантин продлен до 31 июля, - Шмыгаль
17 июня, 2020, 14:19
17 июня на заседании Кабинета министров премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина продолжит действие адаптивного карантина до 31 июля
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил на заседании правительства, передает Эспрессо.TV .
"Учитывая рост числа коронобольных, мы продолжим действие адаптивного карантина до 31 июля этого года. Также на заседании правительства мы рассмотрим предложенный министерством здравоохранения обновленный подход к адаптивному карантину, который предусматривает возможность усиления карантина в отдельных регионах, - подчеркну - если этого потребует ситуация ", - отметил Шмыгаль.
- Напомним, карантин в Украине ввели 12 марта. Тогда правительство сроком окончания карантина назвал 3 апреля, позже карантинные мероприятия продлили до 24 апреля.
- 22 апреля карантин в Украине продолжили до 11 мая, отметив, что пик пандемии ожидается 3-8 числа
- 4 мая Кабмин принял решение ослабить карантинные мероприятия после 11 мая: откроют парки, скверы и зоны отдыха, салоны красоты, часть магазинов
- 20 мая на заседании правительства было принято решение восстановления с 22 мая работы городского и пригородного транспорта, гостиниц, проведение спортивных соревнований и обрядов в церквях. Тогда правительство анонсировало продолжение карантина в до 22 июня.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
-
-
-
-
12 июня, 2020 Вакарчук обнулился. Есть ли будущее у партии "Голос"?