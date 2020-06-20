Новая волна коронавируса в Украине: 841 новый случай за сутки

20 июня, 2020, 10:47

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 20 июня в Украине 35825 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 994 летальных, 16406 пациентов выздоровели

За последние сутки зафиксировано 841 новый случай и 9 новых смертей. Всего проведено 553 737 тестирований методом ПЦР, передает со ссылкой на пресс служба Министерства охоронры здоровья Еспресо.TV .

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 1627 случаев;

Волынская область - 1743 случая;

Днепропетровская область - 1036 случаев;

Донецкая область - 355 случаев;

Житомирская область - 1229 случаев;

Закарпатская область - 2069 случаев;

Запорожская область - 551 случай;

Ивано-Франковская область - 1981 случай;

Кировоградская область - 612 случаев;

Киев - 4252 случая;

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Киевская область - 2174 случая;

Львовская область - 3679 случаев;

Луганская область - 72 случая;

Николаевская область - 349 случаев;

Одесская область - 1232 случая;

Полтавская область - 290 случаев;

Ровенская область - 2776 случаев;

Сумская область - 252 случая;

Тернопольская область - 1643 случая;

Харьковская область - 1779 случаев;

Херсонская область - 185 случаев;

Хмельницкая область - 612 случаев;

Черновицкая область - 4268 случаев;

Черкасская область - 592 случая;

Черниговская область - 467 случаев.

Официальные данные по временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 20 июня 2020 в Центр поступило 1248 новых сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 78 194 сообщения о подозрении на COVID-19.

"При первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция - самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования", - призывает Минздраве.

Напомним, Кабмин продлил карантин до 31 июля .

ВОЗ заявляет о "новой опасной фазе" распространение Covid-19 в мире.

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