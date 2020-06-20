Новая волна коронавируса в Украине: 841 новый случай за сутки
За последние сутки зафиксировано 841 новый случай и 9 новых смертей. Всего проведено 553 737 тестирований методом ПЦР, передает со ссылкой на пресс служба Министерства охоронры здоровья Еспресо.TV .
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 1627 случаев;
Волынская область - 1743 случая;
Днепропетровская область - 1036 случаев;
Донецкая область - 355 случаев;
Житомирская область - 1229 случаев;
Закарпатская область - 2069 случаев;
Запорожская область - 551 случай;
Ивано-Франковская область - 1981 случай;
Кировоградская область - 612 случаев;
Киев - 4252 случая;
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Киевская область - 2174 случая;
Львовская область - 3679 случаев;
Луганская область - 72 случая;
Николаевская область - 349 случаев;
Одесская область - 1232 случая;
Полтавская область - 290 случаев;
Ровенская область - 2776 случаев;
Сумская область - 252 случая;
Тернопольская область - 1643 случая;
Харьковская область - 1779 случаев;
Херсонская область - 185 случаев;
Хмельницкая область - 612 случаев;
Черновицкая область - 4268 случаев;
Черкасская область - 592 случая;
Черниговская область - 467 случаев.
Официальные данные по временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 20 июня 2020 в Центр поступило 1248 новых сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 78 194 сообщения о подозрении на COVID-19.
"При первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция - самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования", - призывает Минздраве.
- Напомним, Кабмин продлил карантин до 31 июля .
- ВОЗ заявляет о "новой опасной фазе" распространение Covid-19 в мире.
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