"Призываем проявлять чрезвычайную бдительность": в ВОЗ заявили о новой фазе распространения COVID-19
Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус, сообщает DW .
"Мир сейчас в новой опасной фазе. Многим людям, по понятным причинам, надоело сидеть дома. Страны, по понятным причинам, стремятся восстанавливать экономическую и социальную деятельность", - сказал глава ВОЗ.
По его словам, ВОЗ за 18 июня получила данные о более 150 тыс. новых случаев коронавируса, что стало рекордным дневным показателем. Гебреесус отметил, что около половины этих случаев приходится на Северную и Южную Америку.
"Но вирус все еще быстро распространяется. Он по-прежнему приводит к смерти, и большинство людей уязвимы", - добавил он.
Пандемия продолжает активно распространяться в Южной Азии и на Ближнем Востоке.
"Мы призываем все страны и всех людей проявлять чрезвычайную бдительность. Продолжать соблюдать дистанцию, оставаться дома, если вы себя плохо чувствуете, а также продолжать носить маски, когда это нужно, и мыть руки", - подчеркнул гендиректор ВОЗ.
- По состоянию на утро этого дня, в мире зафиксировано 8 595 075 случаев заражения коронавирусом. Антилидером остаются США (2 263 749), Бразилия (983 359) и Россия (569 063) случаев.
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