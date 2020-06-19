"Призываем проявлять чрезвычайную бдительность": в ВОЗ заявили о новой фазе распространения COVID-19

19 июня, 2020, 23:01

Мир вступил в новую фазу распространения коронавируса

Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус, сообщает DW .

"Мир сейчас в новой опасной фазе. Многим людям, по понятным причинам, надоело сидеть дома. Страны, по понятным причинам, стремятся восстанавливать экономическую и социальную деятельность", - сказал глава ВОЗ.

По его словам, ВОЗ за 18 июня получила данные о более 150 тыс. новых случаев коронавируса, что стало рекордным дневным показателем. Гебреесус отметил, что около половины этих случаев приходится на Северную и Южную Америку.

"Но вирус все еще быстро распространяется. Он по-прежнему приводит к смерти, и большинство людей уязвимы", - добавил он.

Пандемия продолжает активно распространяться в Южной Азии и на Ближнем Востоке.

"Мы призываем все страны и всех людей проявлять чрезвычайную бдительность. Продолжать соблюдать дистанцию, оставаться дома, если вы себя плохо чувствуете, а также продолжать носить маски, когда это нужно, и мыть руки", - подчеркнул гендиректор ВОЗ.