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Espreso.tvОбществоCOVID-19 на Волыни: больше всего больных - в районе Ковеля

COVID-19 на Волыни: больше всего больных - в районе Ковеля

По данным Волынского областного лабораторного центра, за последние сутки на Волыни зарегистрировано 70 новых случаев заболевания COVID-19

Об этом в субботу, 20 июня 2020, информирует Волынская облгосадминистрация, передает Еспресо.TV .

Новые случаи инфицирования: город Луцк - 11, Ковельский район - 15, Луцкий район - 7, г.. Нововолынск - 3, Камень-Каширский район - 3, Луцкий район - 6, Ратновский район - 8, Владимир-Волынский район - 7, Гороховский район - 3, Иваничевский район - 2, Терейской район - 2, по одному случаю в Любешивскому, Локачинскому, Шацком районах.

Всего по состоянию на 9:30 утра 20 июня в области зарегистрировано 1743 случая COVID-19, которые подтверждены лабораторно методом ПЦР. Выздоровели 551 человек. 52 случая болезни завершилось летально.

За весь период наблюдения коронавирусная болезнь обнаружена:

• город Луцк - 352 случая, в т.ч. 10 летальных;

• Луцкий район - 133 случая, в т.ч. 3 летальных;

• Ковальский район - 278 случаев, в том числе 9 летальных;

• Луцкий район - 225 случаев, в т.ч. 6 летальных;

• Владимир-Волынский район - 186 случаев, в т.ч. 3 летальных;

• город Нововолынск - 97 случаев, в т.ч. 6 летальных;

• Иваничевский район - 26 случаев;

• Камень-Каширский район - 101 случай, в т.ч. 6 летальных;

• Маневицкий район - 63 случая, в том числе 4 летальных;

• Старовыжевский район - 59 случаев, в т.ч. 2 летальных;

• Ратновский район - 51 случай, в т.ч. 2 летальный;

• Гороховский район - 45 случаев;

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• Любомльский район - 28 случаев;

• Любашевский район - 31 случай;

• Терейской район - 30 случаев;

• Волынский район - 12 случаев;

• Луцкий район - 14 случаев;

• Шацкий район - 12 случаев.

  • Напомним, Кабмин продлил карантин до 31 июля .
  • ВОЗ заявляет о "новой опасной фазе" распространение Covid-19 в мире.
  • По состоянию на утро 20 июня в Украине наблюдается начало новой волны заболеваемости. За последние сутки официально подтверждено 841 новый случай .

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