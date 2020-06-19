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Espreso.tvСпортУПЛ: где и когда смотреть матчи 27-го тура чемпионата Украины по футболу

УПЛ: где и когда смотреть матчи 27-го тура чемпионата Украины по футболу


фото: shakhtar.com
В 27-м туре чемпионата Украины по футболу донецкий "Шахтер" принимает "Александрию", а киевское "Динамо" сыграет против "Колоса"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Шахтер" имеет 62 очка и уверенно лидирует в турнирной таблице УПЛ, уже в ближайшую субботу "горняки" могут оформить чемпионство. "Динамо" с 52 пунктами второе. "Десна" и "Заря" имеют по 49 баллов, но черниговцы опережают луганчан по дополнительным показателям. "Александрия" с 43 очками пятая.

Чемпионат Украины по футболу

27 тур

19 июня

17:00 "Мариуполь" - "Львов", трансляция на телеканале "Футбол 1"

19:00 "Ворскла" - "Днепр-1", трансляция на телеканале "Футбол 1"

20 июня

19:30 "Шахтер" - "Александрия", трансляция на телеканале "Футбол 2"

21 июня

17:00 "Карпаты" - "Олимпик", трансляция на телеканале УНИАН

19:30 "Десна" - "Заря", трансляция на телеканале УНИАН

22 июня

19:30 "Динамо" - "Колос", трансляция на телеканале "2 + 2"

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