УПЛ: где и когда смотреть матчи 27-го тура чемпионата Украины по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Шахтер" имеет 62 очка и уверенно лидирует в турнирной таблице УПЛ, уже в ближайшую субботу "горняки" могут оформить чемпионство. "Динамо" с 52 пунктами второе. "Десна" и "Заря" имеют по 49 баллов, но черниговцы опережают луганчан по дополнительным показателям. "Александрия" с 43 очками пятая.
Чемпионат Украины по футболу
27 тур
19 июня
17:00 "Мариуполь" - "Львов", трансляция на телеканале "Футбол 1"
19:00 "Ворскла" - "Днепр-1", трансляция на телеканале "Футбол 1"
20 июня
19:30 "Шахтер" - "Александрия", трансляция на телеканале "Футбол 2"
21 июня
17:00 "Карпаты" - "Олимпик", трансляция на телеканале УНИАН
19:30 "Десна" - "Заря", трансляция на телеканале УНИАН
22 июня
19:30 "Динамо" - "Колос", трансляция на телеканале "2 + 2"
- Напомним, 13 июня в 26-м туре чемпионата Украины по футболу "Мариуполь" и "Ворскла" сыграли вничью 1: 1 .
- Кроме этого, в центральном матче тура "Динамо" одержало волевую победу над "Зарей" .
- 14 июня "Шахтер" победил в Киеве "Колос" из Коваливки.
- Также в воскресенье "Десна" победила в гостях "Александрию" и вышла на третье место в турнирной таблице.
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